Piękny gest Cristiano Ronaldo i Liverpoolu w rocznicę śmierci Diogo Joty

Wiele tysięcy kibiców gromadziło się pod stadionem Anfield, żeby składać hołd zmarłym piłkarzom, wyrażając uznanie oraz wspólnie ich wspominać w ciągu ostatnich 365 dni. Eskalacja nastąpiła, rzecz jasna, w rocznicę ich odejścia.

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"Dzisiaj, tak jak każdego dnia, wspominamy Diogo Jotę i Andre Silvę, którzy rok temu odeszli w tragicznych okolicznościach. Pomimo ogromnej straty i niezmierzonego bólu, wpływ, jaki wywarli, oraz dziedzictwo, które po sobie pozostawili – nie tylko w świecie piłki nożnej, ale także w sercach i umysłach tak wielu ludzi na całym świecie – lśniły przez ostatnie 12 miesięcy" - napisano w mediach społecznościowych angielskiego klubu.

Po odejściu Joty, "The Reds" postanowili zastrzec numer 20, z którym występował Portugalczyk. Przed stadionem odsłonięto także nowy pomnik ku czci braci, który jest symbolicznym miejscem pamięci i refleksji.



"Cała nasza miłość, wsparcie, myśli i modlitwy nadal kierujemy do rodzin Diogo i André, ich przyjaciół oraz wszystkich, których życie zostało przez nich dotknięte. Na zawsze pozostanie naszym numerem 20, naszym chłopakiem z Portugalii." - zakończono.

Po wygranej z Chorwacją 2:1 w 1/16 finału mistrzostw świata, Portugalczycy ustawili się w kółku i uczcili pamięć swojego zmarłego kolegi z reprezentacji. Cristiano Ronaldo symbolicznie założył koszulkę z numerem 21, z którym Jota grał w kadrze. Warto przypomnieć, że wspomniany mecz odbył się właśnie w rocznicę wypadku samochodowego.