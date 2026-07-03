Po posiłku nie siadaj od razu. Lekarz tłumaczy, dlaczego warto się przejść

Dlaczego tak się dzieje? Chodzi przede wszystkim glukozę, która po jedzeniu rośnie. Okazuje się jednak, że spacer zaraz po posiłku może zmniejszyć skok poziomu cukru we krwi. Zwraca na to uwagę kolumbijski lekarz, Carlos Jaramillo.

"Jeśli zjem coś i zaraz po tym pójdę na spacer, skok poziomu glukozy nie będzie tak wysoki" - mówi.

Kanapa po jedzeniu to nie najlepszy wybór



Doktor Carlos Jaramillo w artykule dla El Confidencial tłumaczy obrazowo, dlaczego siadanie od razu po odłożeniu sztućców nie jest najlepszym pomysłem. Jego zdaniem to ruch, a nie odpoczynek, najskuteczniej pobudza procesy metaboliczne po jedzeniu.

Spacer po obiedzie to sygnał dla mięśni, że energia może zostać natychmiast wykorzystana. Dzięki temu tkanki zaczynają wykorzystywać glukozę dostępną we krwi, tym samym zmniejszając zapotrzebowanie na insulinę potrzebną do jej przetworzenia. To doskonały sposób na zapobieganie rozwojowi poważnych schorzeń, np. cukrzycy typu 2.

Jedno z badań skupiających się na tym zagadnieniu opisuje artykuł opublikowany w 2025 roku w czasopiśmie Scientific Reports. Zespół pod kierownictwem Kaito Hashimoto porównał wpływ 10-minutowego spaceru bezpośrednio po jedzeniu na kontrolę glikemii ze spacerem 30-minutowym, ale po pół godziniy od posiłku. Wyniki były jednoznaczne - ruch bezpośrednio po posiłku okazał się skutecznym sposobem wspierania leczenia hiperglikemii.

Spacer dla ciała i dla duszy



Krótki spacer po każdym posiłku wypływa na poprawę metabolizmu i glikemii. Nie można zapominać o tym, jak dobrze chodzenie wpływa na samopoczucie. Według naukowców z UC San Francisco Memory and Aging Center, a także Global Brain Health Institute największe znaczenie ma tutaj podziw do krajobrazu.

Badanie, opublikowane w 2020 roku w czasopiśmie Emotion, przeprowadzono na grupie 60 seniorów. Uczestnicy przez osiem tygodni odbywali co tydzień 15-minutowe spacery na świeżym powietrzu. Eksperyment pokazał, że osoby, które skupiały się na pozytywnych doświadczeniach i otaczającym je świecie, z czasem miały lepszy humor i odczuwały mniejszy poziom stresu oraz dystresu niż przed przystąpieniem do badania.

Codzienna aktywność potrafi odmienić życie



Dr. Jaramillo uważa, że spacer jest wspaniałą formą aktywności oraz narzędziem, które w dłuższej perspektywie czasu potrafi przyczynić się do poprawy ogólnego samopoczucia. Tak mówi o chodzeniu: "To praktyka, którą można wykonywać w dowolnym miejscu na świecie, która nic nie kosztuje i która może odmienić stan zdrowia".

Przypomina też jednak, że choć stanowi świetny szkielet, warto wprowadzić do swojego planu treningowego podnoszenie ciężarów, ćwiczenia poprawiające mobilność, czy też intensywniejsze cardio, aby zadbać o ciało i cały organizm holistycznie, a więc całościowo.

Powyższy materiał ma charakter informacyjny i nie stanowi porady medycznej.

Polsat Sport