Polska - Czechy. Kiedy finał mistrzostw Europy siatkarzy? O której godzinie?
Polska - Czechy to finał mistrzostw Europy siatkarzy do lat 22. Kiedy finał polskich siatkarzy? O której godzinie Polska - Czechy w finale?
Mistrzostwa Europy siatkarzy do lat 22 są rozgrywane w dniach 29 czerwca - 4 lipca w mieście Albufeira w Portugalii.
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Siatkarze reprezentacji Polski grali w grupie pierwszej. Na inaugurację zagrali z gospodarzem turnieju - Portugalią i wygrali 3:2. W drugim spotkaniu przegrali z Ukrainą 2:3.
Na zakończenie fazy grupowej zmierzyli się z Izraelem, pokonując rywali 3:0. Dwa zwycięstwa i sześć zdobytych punktów dały reprezentacji Polski awans do czołowej czwórki turnieju.
W półfinale "Biało-Czerwoni" w pięknym stylu pokonali Francuzów 3:0 i zagrają z Czechami w sobotnim (4 lipca) finale ME.
Polska - Czechy. Kiedy finał ME siatkarzy? O której godzinie?
2026-07-04: Izrael - Francja, mecz o trzecie miejsce (sobota, godzina 17.00)
2026-07-04: Polska - Czechy, finał (sobota, godzina 20.00).
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