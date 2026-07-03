Polska - Czechy. Wynik finału mistrzostw Europy siatkarzy. Kto wygrał?

Mistrzostwa Europy siatkarzy do lat 22 są rozgrywane w dniach 29 czerwca - 4 lipca w mieście Albufeira w Portugalii.

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Siatkarze reprezentacji Polski grali w grupie pierwszej. Na inaugurację zagrali z gospodarzem turnieju - Portugalią i wygrali 3:2. W drugim spotkaniu przegrali z Ukrainą 2:3.

Na zakończenie fazy grupowej zmierzyli się z Izraelem, pokonując rywali 3:0. Dwa zwycięstwa i sześć zdobytych punktów dały reprezentacji Polski awans do czołowej czwórki turnieju.

W półfinale "Biało-Czerwoni" w pięknym stylu pokonali Francuzów 3:0 i zagrają z Czechami w sobotnim (4 lipca) finale ME.

Polska - Czechy. Wynik meczu. Kto wygrał finał ME?

Wynik finału Polska - Czechy poznamy w sobotę 4 lipca. O tym, kto wygrał finał ME siatkarzy do lat 22, poinformujemy tuż po zakończeniu spotkania.

ME SIATKARZY U22 - WYNIKI MECZÓW I TABELE

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