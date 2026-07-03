Polska siatkarka zagra w Japonii! Dołączy do mistrza kraju
Przyjmująca reprezentacji Polski Martyna Łukasik została nową zawodniczką japońskiego SAGA Hisamitsu Springs. Drużyna prowadzona przez Kumi Nakadę jest aktualnym mistrzem kraju.
Dołączająca do mistrza Japonii Łukasik pochodzi z Gdańska, gdzie zaczynała swą przygodę z siatkówką. Reprezentowała barwy klubów: UKS Jasieniak Gdańsk, Gedania Gdańsk (2012-15), Atom Trefl Sopot (2014-17) oraz Trefl Proxima Kraków (2017-18). W 2018 roku trafiła do Chemika Police, z którym czterokrotnie wywalczyła mistrzostwo Polski (2020, 2021, 2022, 2024), zdobyła też cztery Puchary i dwa Superpuchary.
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W 2024 roku zdecydowała się dołączyć do hegemona światowej siatkówki - Imoco Volley Conegliano. Nie miała jednak zbyt wielu okazji do gry i ostatni sezon spędziła w Galatasaray Stambuł.
W trakcie gry w tureckim klubie doznała uszkodzenia chrząstki trójkątnej nadgarstka. W lutym rozwiązała kontrakt z tureckim klubem. Poinformowano wówczas, że rozstanie nastąpiło za porozumieniem stron.
Występy w Japonii mogą być dla Łukasik dobrą okazją do odbudowania formy. SAGA Hisamitsu Springs jest aktualnym mistrzem kraju i wielokrotnie meldował się na podium krajowych rozgrywek. Trenerką zespołu jest Kumi Nakada, która w latach 2017-2021 prowadziła kadrę Japonii.Przejdź na Polsatsport.pl