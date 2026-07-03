Polska siatkarka zagra w Japonii! Dołączy do mistrza kraju

Dołączająca do mistrza Japonii Łukasik pochodzi z Gdańska, gdzie zaczynała swą przygodę z siatkówką. Reprezentowała barwy klubów: UKS Jasieniak Gdańsk, Gedania Gdańsk (2012-15), Atom Trefl Sopot (2014-17) oraz Trefl Proxima Kraków (2017-18). W 2018 roku trafiła do Chemika Police, z którym czterokrotnie wywalczyła mistrzostwo Polski (2020, 2021, 2022, 2024), zdobyła też cztery Puchary i dwa Superpuchary.

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W 2024 roku zdecydowała się dołączyć do hegemona światowej siatkówki - Imoco Volley Conegliano. Nie miała jednak zbyt wielu okazji do gry i ostatni sezon spędziła w Galatasaray Stambuł.

W trakcie gry w tureckim klubie doznała uszkodzenia chrząstki trójkątnej nadgarstka. W lutym rozwiązała kontrakt z tureckim klubem. Poinformowano wówczas, że rozstanie nastąpiło za porozumieniem stron.

Występy w Japonii mogą być dla Łukasik dobrą okazją do odbudowania formy. SAGA Hisamitsu Springs jest aktualnym mistrzem kraju i wielokrotnie meldował się na podium krajowych rozgrywek. Trenerką zespołu jest Kumi Nakada, która w latach 2017-2021 prowadziła kadrę Japonii.

PI, Polsat Sport