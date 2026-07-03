Polski Szwed spełnia swoje marzenia

Od najbliższego sezonu będziesz koordynatorem skautingu i rozwoju bramkarzy w organizacji Ottawa Senators, a więc w klubie grającym w lidze NHL. Gratuluję, bo to dla Ciebie ogromne wyróżnienie. Na czym będą polegały Twoje obowiązki w nowym klubie?



Maciej Szwoch: Dziękuję. Jestem bardzo szczęśliwy i dumny z tego, że zostałem koordynatorem skautingu i będę zajmował się szkoleniem bramkarzy nie tylko w ekipie Senators, która gra w lidze NHL, ale w całej organizacji Ottawa Senators. W jej skład wchodzi zespół Senators z ligi NHL, drużyna farmerska Belleville, która występuje w lidze AHL, kluby z ligi ECHL z którymi klub współpracuje, a także zespoły juniorskie, które mają umowę z Ottawą. Będę również przygotowywał informacje dla całej organizacji Senators na temat młodych „prospektów”, a także dotyczących draftu do ligi NHL. Czeka mnie bardzo dużo pracy i wielka odpowiedzialność, ale jestem niezwykle podekscytowany możliwością pracy dla tak wielkiego klubu i tak dużej organizacji. Wiem, że mam doświadczenie, wiedzę i pomysł jak to wszystko odpowiednio przygotować i zorganizować.



Będziesz zajmował się procesem szkolenia bramkarzy, a golkiperem „Senatorów” w zeszłym sezonie był Linus Ullmark, który w kolejnym sezonie pozostanie w Ottawie.



W przyszłym sezonie Linus będzie rywalizował o miejsce w bramce z jeszcze jednym bramkarzem. Na razie nie mogę jeszcze powiedzieć kto nim będzie, ale już teraz opracowuję dla nich program szkoleniowy.



To nie będzie dla Ciebie pierwszy kontakt z ligą NHL, bo w latach 2015-22 byłeś konsultantem na Europę bramkarzy w klubie Detroit Red Wings. W czym tamta praca będzie się różniła od tych obowiązków jakie czekają Ciebie w Ottawie?



Wtedy zajmowałem się bramkarzami Detroit, którzy grali w Europie i byli na kontrakcie albo w kręgu zainteresowań ekipy Red Wings. Teraz będę miał zdecydowanie więcej obowiązków i odpowiedzialności, bo będę zajmował się całą organizacją Senators i de facto bramkarzami w zasadzie z całego świata, nie tylko tych grających w Europie jak w przypadku mojej pracy dla Detroit Red Wings.



W jaki sposób znalazłeś się na celowniku „Senatorów”?



Zadzwonili do mnie w zeszłym sezonie z propozycją pracy z Linusem Ullmarkiem, abym pomógł mu wrócić do optymalnej dyspozycji, bo miał pewne problemy. Nie pracowałem już w Farjestad Karlstad, więc skorzystałem z tej propozycji.



Twoją osobę polecił Linus Ullmark?



Nie. Skontaktował się ze mną jeden z menadżerów, który zaproponował mi taką możliwość. Początkowo Linus o tym nic nie wiedział. W momencie kiedy pojawiła się informacja, że to ja będę pomagał mu w treningach, to był zadowolony, że będzie pracował ze mną, bo się znamy. Wiedziałem jakie ma problemy i co mogę zrobić żeby mu pomóc.



Długo trwała ta współpraca w zeszłym sezonie?



W Ottawie byłem kilka razy i podczas mojego ostatniego wyjazdu do Kanady, gdy byłem tam przez miesiąc, to wtedy doszło do spotkania z władzami Ottawy. Poinformowano mnie wówczas, że są zadowoleni z mojej pracy, którą wykonałem dla bramkarzy Ottawy i wtedy padły wstępne deklaracje o możliwości dalszej pracy dla ekipy Senators.



Praca, którą w zeszłym sezonie wykonałeś z bramkarzami Ottawy na tyle przypadła do gustu, że zaproponowano Ci pracę i dużo większy zakres obowiązków nie tylko w klubie, ale i w całej organizacji Senators. W zasadzie zostałeś pierwszą osobą z Europy, która będzie się zajmowała nie tylko treningami z bramkarzami, ale i całą koordynacją pracy golkiperów w klubie NHL.



Wydaje mi się, że zostałem drugą osobą z Europy, bo tym pierwszym jest Jewgienij Nabokow, który zajmuje się szkoleniem bramkarzy w San Jose Sharks. On grał w lidze NHL, w tym także przez wiele lat właśnie w San Jose Sharks, więc znał doskonale ten klub. Zatem jeśli popatrzymy na to z perspektywy osoby, która objęła to stanowisko jako osoba mieszkająca w Europie, to fatycznie jestem pierwszym, który będzie pełnił takie obowiązki w klubie grającym w lidze NHL.



Ottawa w poprzednim sezonie zdołała awansować do fazy play-off, ale już w pierwszej rundzie odpadła z rywalizacji o Puchar Stanleya, przegrywając w czterech meczach rywalizację z Caroliną Hurricanes. Jakie masz cele na następny sezon i jak w skrócie będzie wyglądała Twoja praca w organizacji Senators i kto będzie Ci w tym projekcie pomagał.



Najważniejszym dla mnie celem będzie pomóc całej organizacji osiągnąć sukces. Już teraz opracowuję raport, który będzie miał za zadanie znalezienie informacji dla mojej organizacji co należy zrobić, aby te wyniki uzyskać jak najlepsze. Mam sztab ludzi z którymi będę pracował na wszystkich płaszczyznach. W jego skład wchodzą miedzy innymi trenerzy, skauci, analitycy. Do tego będę współpracował z poszczególnymi sztabami nie tylko w ekipie Senators, ale także w drużynie Belleville z ligi AHL, ligach juniorskich i tak dalej. Ale moim głównym zajęciem będzie praca z bramkarzami Senators.



Z Polską masz wiele wspólnego, bo urodziłeś się w Gdańsku i zresztą świetnie mówisz po polsku, ale w bardzo młodym wieku przeniosłeś się do Szwecji.



Kiedy miałem półtora roku wyjechałem z rodzicami na stałe do Szwecji. Jako młody chłopak rozpocząłem tam treningi. Od razu moim marzeniem była gra na bramce. W kategorii juniora młodszego i juniora nasza drużyna grała w najwyższej lidze szwedzkiej w tych kategoriach wiekowych. W seniorach występowałem przez kilka sezonów w niższych klasach rozgrywkowych.



W Szwecji poza Tobą było kilku bramkarzy z polskimi korzeniami. Jednym z nich był Stefan Liv, który piętnaście lat temu zginął w katastrofie lotniczej drużyny Lokomotivu Jaroslav czy Michal Zajkovski. Wiedziałeś o tym?



Tak, zresztą znałem Stefana. Wiem, że urodził się w Gdyni i on także w bardzo młodym wieku wyjechał do Szwecji. Niestety, jego piękną karierę przerwał tragiczny wypadek. Teraz w jego ślady idzie jego syn, który także zapowiada się na świetnego golkipera. W Polsce urodził się także Michal Zajkovski (w Łodzi przyp. red.) i mam z nim dobry kontakt. Mieszka w Ornskoldsvik, zresztą stamtąd pochodzi również Linus Ullmark. Obecnie Michal jest trenerem bramkarzy w klubie MODO Hockey.



Skąd u Ciebie wziął się pomysł na grę w hokeja na lodzie?



To był finał igrzysk olimpijskich w Lillehammer, który zakończył się wygraną Szwecji po rzutach karnych z Kanadą. Fantastycznie w całym turnieju spisywał się bramkarz Tommy Salo, który w niesamowity sposób obronił decydujący rzut karny wykonywany przez Paula Kariyę. Zresztą 1994 rok był wyjątkowy dla szwedzkiego sportu, bo oprócz złota olimpijskiego hokeistów, medal brązowy mistrzostw świata wywalczyli także piłkarze. Właśnie po tym niesamowitym finale olimpijskim pokochałem sport, a zwłaszcza hokej na lodzie i chciałem zostać bramkarzem.



To nie były tylko marzenia, bo bardzo szybko zacząłeś je realizować…



Mieszkałem w mieście Trolhattan niedaleko Goteborga i tutaj rozpocząłem treningi w miejscowym klubie. Następnie przeniosłem się do kluby Tingsryds AIF, który miał swoją drużynę juniorów w szwedzkiej ekstraklasie. Grałem w tym zespole przez trzy sezony na poziomie juniora młodszego i juniora, a nasza drużyna grała w najwyższej lidze szwedzkiej w tych kategoriach wiekowych. W seniorach grałem na poziomie pierwszej i drugiej dywizji i mając dwadzieścia dwa lata – jako zawodnik Avesty – podjąłem decyzję o zakończeniu kariery.



Jakie czynniki zadecydowały o podjęciu przez Ciebie takiej decyzji?



Nie ma co ukrywać, że na zrobienie przeze mnie wielkiej kariery raczej się nie zanosiło. Chciałem zostać dalej przy hokeju i realizować się już w innej roli, właśnie jako trener bramkarzy. I to mi się udało.



Twoim pierwszym klubem w pracy trenerskiej był zespół Vaxjo Lakers. Najpierw krótko pracowałeś z drużynami młodzieżowymi, ale po pewnym czasie zająłeś się szkoleniem bramkarzy pierwszego zespołu.



Zespół Vaxjo Lakers grał wtedy na drugim poziomie rozgrywkowym w Szwecji, czyli w lidze Allsvenskan. Bramkarzem tego zespołu był Viktor Fasth, który zaprosił mnie abym zajął się trenowaniem golkiperów pierwszego zespołu. Viktor w tamtym czasie wracał do treningów po kontuzji kolana i zaproponował mi, abym pomógł mu wrócić do optymalnej dyspozycji. W drugim roku mojej pracy z bramkarzami w drużynie seniorów Vaxjo wywalczyliśmy awans do najwyższej klasy rozgrywkowej – Elitserien. Viktor Fasth później grał między innymi w AIK Sztokholm oraz w lidze NHL w zespołach Anaheim Ducks i Edmonton Oilers, z reprezentacją Szwecji grał na igrzyskach olimpijskich, a także zdobył złoty i srebrny medal mistrzostw świata.



Twoja dobra praca w Vaxjo zaowocowała propozycją pracy z bramkarzami MODO Hockey i w tym klubie spędziłeś kolejne cztery lata.



To był dla mnie bardzo ważny czas i fajny moment w moim życiu. Generalnymi menadżerami MODO byli wówczas dwaj byli świetni zawodnicy i wybitni reprezentanci Szwecji – Markus Naslund i Peter Forsberg. Głównym trenerem była kolejna ikona szwedzkiego hokeja – Ulf Samuelsson. To właśnie Markus Naslund i Peter Forsberg otworzyli mi drzwi do światowego hokeja. Dzięki nim poznałem Iana Clarka, który pracował w MODO, a w przeszłości szkolił bramkarzy Florida Panthers, Vancouver Canucks czy młodzieżowych reprezentacji Kanady. Potem przez wiele lat był trenerem bramkarzy Columbus Blue Jackets, a w ostatnich latach ponownie jest odpowiada za szkolenie bramkarzy w Vancouver Canucks. W tamtym okresie bardzo mi pomógł. Był moim mentorem. Wielokrotnie byłem z nim w Stanach Zjednoczonych i mogłem z bliska zobaczyć jak w lidze NHL wyglądają treningi bramkarskie w takich klubach jak Columbus Blue Jackets czy Detroit Red Wings. Zobaczyłem od wewnątrz jak działa liga NHL, jak wygląda szkolenie w tych rozgrywkach. To pozwoliło mi się jeszcze bardziej rozwinąć w treningu bramkarskim. Pracując w MODO poznałem Linusa Ullmarka, z którym w tamtym okresie prowadziłem specjalistyczne treningi bramkarskie. Teraz w Ottawie nasze drogi ponownie się przecięły i znowu będziemy razem pracowali.



W 2015 roku Linus Ullmark został zawodnikiem Buffalo Sabres i zadebiutował w lidze NHL, a Ty w tym samym roku podpisałeś kontrakt z Farjestad Karlstad, gdzie pracowałeś przez następnych dziesięć lat.



Farjestad to potęga w szwedzkim hokeju. Wtedy miałem dwoje małych dzieci i moja rodzina mieszkała w Trolhattan, skąd do Karlstad było stosunkowo blisko, więc to było dla mnie niezłe rozwiązanie także ze względów rodzinnych. W 2022 roku Farjestad zdobyło mistrzostwo Szwecji i to był dla nas wszystkich niesamowity sezon. Do fazy play-off przystępowaliśmy dopiero z szóstego miejsca, ale w fazie pucharowej najpierw okazaliśmy się lepsi od ekipy Skelleftei AIK, w półfinale wyeliminowaliśmy w sześciu meczach Rogle Angelholm, a więc ówczesnego triumfatora Ligi Mistrzów. Finał był niezwykle zacięty i potrzebnych było siedem meczów, aby wyłonić mistrza. Naszym rywalem była Lulea HF. W decydującym spotkaniu wygraliśmy na wyjeździe 3:0 zdobywając tytuł mistrzowski. W 2025 roku dotarliśmy do finału Ligi Mistrzów, ale w decydującym meczu przegraliśmy niestety z ZSC Lions Zurych 1:2.



W tym czasie spod Twojej ręki „wyszło” bardzo wielu znakomitych bramkarzy, grających w najlepszych ligach świata, na czele z NHL.



Od momentu kiedy rozpocząłem swoją pracę w Farjestad, to rozbudowaliśmy całą organizację zajmującą się szkoleniem bramkarzy. Efektem tego było to, że w ciągu tych dziesięciu lat ośmiu naszych bramkarzy Adam Werner, Olle Eriksson Ek, Arvid Holm, Dennis Hildeby, Matt Tomkins, Damian Clara, Mans Goos i Carl Lindbom było nie tylko draftowanych, ale podpisało kontrakty z klubami NHL. Poza Farjestad tylko fiński klub Karpat Oulu i narodowy program szkoleniowy reprezentacji Stanów Zjednoczonych w okresie dziesięciu lat dało ośmiu bramkarzy organizacji NHL. To jest dla mnie ogromny powód do dumy.



W 2025 roku po dziesięciu latach zakończyłeś pracę w Farjestad. Jeszcze przed rozpoczęciem mistrzostw świata Elity, które rozgrywane były w Szwecji i Danii przez trzy tygodnie tymczasowo pracowałeś z bramkarzami reprezentacji Szwecji.



W lidze szwedzkiej trwały play-offy, a w finale Lulea HF grała z ekipą Brynas IF. Trener bramkarzy w tym drugim zespole, a więc Anthon Hansson pracował jednocześnie z golkiperami naszej kadry. Z racji tego, że zespół Brynas IF walczył w fazie play-off, to zaproponowano mi, abym pod jego nieobecność, przez trzy tygodnie zajął się szkoleniem reprezentacyjnych bramkarzy. Nie da się ukryć, że to było dla mnie ogromne zaskoczenie i duże wyróżnienie oraz zaszczyt. Spełniło się jedno z moich wielkich marzeń.



Na czym polegały twoje obowiązki?



Przez te trzy tygodnie przygotowywałem bramkarzy do gry na tym turnieju. Miałem opracowany plan treningowy i go realizowałem. Mieliśmy zgrupowanie w Goteborgu, później trenowaliśmy w Finlandii, byliśmy na turnieju w czeskim Brnie i zagraliśmy mecz kontrolny w Kloten z reprezentacją Szwajcarii. Później po zakończeniu fazy pucharowej w rozgrywkach SHL do zespołu dołączył Anthon Hansson i moja praca w kadrze dobiegła końca. To były dla mnie niesamowite trzy tygodnie.



Niewiele osób wie, że jesteś autorem szczegółowego opracowania dotyczącego rozwoju bramkarzy w lidze NHL.



Badałem i analizowałem ponad trzystu bramkarzy, którzy grali w lidze NHL w latach 2015 – 2025. Te badania dotyczyły draftu zawodników grających na pozycji bramkarza w tych rozgrywkach, szkolenia i rozwoju bramkarzy występujących w lidze NHL. Przeanalizowałem szczegółowo ponad trzystu bramkarzy i na podstawie tych badań dowiedziałem się jaki klub wykonał w tym czasie najlepszą pracę w tym zakresie, wyszkolił najwięcej bramkarzy, zarobił najwięcej pieniędzy czy zyskał najlepsze miejsca w kolejnych draftach. Kwestie finansowe nie były dla mnie najważniejsze w tym zestawieniu, ale dzięki tym badaniom i analizom można było uzyskać odpowiedzi właśnie w tej kwestii. Jest to bardzo obszerny temat i gdybyśmy chcieli go szczegółowo analizować, to potrzebowalibyśmy do tego mnóstwo czasu.



W 2024 roku byłeś jednym z ekspertów Polsatu Sport w trakcie MŚ Elity w Czechach. Jak wspominasz tamto wydarzenie?



To było dla mnie duże zaskoczenie i bardzo fajne przeżycie. Posługuję się językiem polskim, ale chyba nie na tyle wystarczająco dobrze, aby sobie poradzić. Miałem więc trochę obaw, ale ostatecznie zdecydowałem się wystąpić w studio. Dla mnie to była niesamowita przygoda i miałem wielki zaszczyt poznać wielu znakomitych i fajnych ludzi jak choćby Mariusza Czerkawskiego czy Tomka Valtonena. Studio zrobiło na mnie ogromne wrażenie.



Podobno w ramach przygotowań do swojego występu w roli eksperta w studio Polsatu Sport odbyłeś specjalne szkolenie?



Można to tak nazwać. Pod koniec sezonu pojechałem do Sztokholmu do siedziby szwedzkiej telewizji TV4, która pokazuje rozgrywki Szwedzkiej Hokejowej Ligi i mogłem przyglądać się jak wygląda praca takiego studia przy meczach fazy play-off. Nie byłem gościem w studio, ale pozwolono mi z boku przyglądać się jak to wszystko działa, bo chciałem się jak najlepiej przygotować do mojego występu w Polsacie Sport. Do tego oglądałem kolejny raz serial „Czterej pancerni i pies”, aby jeszcze lepiej podszkolić swój język polski.



To Twój ulubiony serial?



Zdecydowanie! Uwielbiam go. Mogę go oglądać dziesięć tysięcy razy i nigdy mi się nie znudzi.



Co lubisz robić w wolnych chwilach, gdy nie musisz zajmować się hokejem.



Bardzo lubię aktywnie wypoczywać. Lubię chodzić na siłownię, dużo biegam. Jestem trenerem i chcę żeby moje ciało było prawidłowe, dlatego dbam o swoje zdrowie i chcę być cały czas w formie. Po prostu lubię trenować. Lubię też konie i choć nie jeżdżę konno, to te zwierzęta mnie fascynują. Moja córka Bella jeździ konno i zresztą całkiem niedawno byliśmy w Goteborgu oglądać „Horse Show”.



Masz jeszcze syna. Czy też chce pójść w Twoje ślady?



Sixten ma dwanaście lat i na razie gra w hokeja, ale nie jest bramkarzem. Jestem jego tatą, ale nie trenerem i niczego mu nie narzucam.



Przed Tobą nowe wyzwanie. Dla wielu możliwość pracy dla tak wielkiego klubu jakim jest Ottawa Senators jest raczej poza zasięgiem. Udowadniasz jednak, że nie ma rzeczy niemożliwych.



Jeżeli masz marzenia, to trzeba robić wszystko, aby je spełniać. Jestem chłopakiem, który urodził się w Polsce. Nie grałem w wielkich klubach, ale chciałem być trenerem. Wiedziałem, że muszę ciężko pracować, aby ten plan zrealizować. Do tego potrzebna jest dyscyplina, determinacja i dążenie do celu. Nie ma nic za darmo. To właśnie te czynniki decydują o końcowym sukcesie.