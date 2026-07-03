Polskie tenisistki zagrają we Włocławku!

W kwietniu przegrywając w Gliwicach z Ukrainkami 0:4 biało-czerwone nie wywalczyły awansu do tegorocznych finałów, które odbędą się w Shenzhen.

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Jesienią zagrają ze Szwedkami i będą faworytkami, gdyż najlepszą singlistką rywalek jest notowana na 219. miejscu w rankingu Kajsa Rinaldo Persson. Zwyciężczynie w kwietniu 2027 roku zagrają o awans do turnieju finałowego Billie Jean King Cup.

- Chcemy docierać z naszym sportem do kibiców we wszystkich częściach kraju. Tylko w ciągu dwóch ostatnich lat organizowaliśmy mecze Pucharu Davisa i Billie Jean King Cup w Radomiu, Gdyni, Gorzowie Wielkopolskim oraz Gliwicach. Teraz przyszedł czas na województwo kujawsko-pomorskie, a wybór Włocławka to efekt wzorowej współpracy PZT z władzami miasta oraz samorządem województwa, które od lat inwestują w rozwój sportu i organizację wydarzeń rangi międzynarodowej - powiedział prezes federacji Dariusz Łukaszewski, cytowany w komunikacie.

Spotkanie zostanie rozegrane w Hali Mistrzów, czyli jednym z najbardziej rozpoznawalnych obiektów sportowych regionu, która może pomieścić około 3,5 tysiąca widzów, a na co dzień występują w niej koszykarze Anwilu.

PI, PAP