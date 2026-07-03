Reprezentant Polski zagra w Ekstraklasie. Powrót do ojczyzny po wielu latach

Piłka nożna

Bartosz Bereszyński przez dwa najbliższe lata będzie bronił barw Motoru Lublin. 59-krotny reprezentant Polski dołączył do klubu piłkarskiej ekstraklasy na zasadzie wolnego transferu. Od 2017 roku występował na boiskach włoskiej Serie A i Serie B.

Uśmiechnięty mężczyzna w koszulce reprezentacji Polski
fot. Cyfrasport
Bartosz Bereszyński

34-letni obrońca w seniorskiej piłce zadebiutował jako osiemnastolatek w Lechu Poznań. Grał także w poznańskiej Warcie, a w 2013 przeszedł do stołecznej Legii, z którą czterokrotnie zdobywał mistrzostwo kraju i trzy razy Puchar Polski.

 

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Dziewięcioletni okres gry w klubach włoskich rozpoczął od Sampdorii Genua, w której rozegrał ponad 200 spotkań. W sezonie 2022/23 był wypożyczony do Napoli i z tym klubem wywalczył mistrzostwo Włoch. W kolejnych rozgrywkach reprezentował Empoli, a ostatnią edycję spędził jako zawodnik Palermo.

 

W reprezentacji Polski zadebiutował w 2013 roku w towarzyskim meczu z Lichtensteinem. Uczestniczył w mistrzostwach świata w 2018 i 2022 roku oraz w mistrzostwach Europy w 2021 i 2024 roku.

 

- Znam projekt Motoru i uważam, że jest on ciekawy. Teraz przechodzi pewną rewolucję, chce zrobić krok do przodu, a ja bardzo chciałbym klubowi w tym pomóc i przekazać swoje doświadczenie oraz umiejętności, aby drużyna mogła osiągać wyższe cele - powiedział klubowym mediom nowy piłkarz Motoru.

 

Bereszyński jest drugim zawodnikiem pozyskanym przez Motor, pierwszym był rumuński bramkarz Mihai Popa. Z ubiegłosezonowej kadry ubyło aż dwunastu piłkarzy.

BS, PAP
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