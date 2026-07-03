Selekcjoner szczerze po meczu na mundialu. "Zasłużyliśmy na awans"

Jego piłkarze byli niemal perfekcyjni w destrukcji, a w ataku szybko objęli prowadzenie po golu Breela Embolo (11.). Wynik tuż po przerwie ustalił Dana Ndoye.

- Dzisiaj zagraliśmy bardzo dobrze w obronie, w każdej fazie meczu broniliśmy solidnie. Nie stworzyliśmy przeciwnikom żadnych szans – powiedział Yakin na konferencji prasowej. Szkoleniowiec pochwalił cały zespół i dodał, że pierwsza bramka padła w idealnym momencie.

- Potem, myślę, że zdominowaliśmy boisko i jestem bardzo zadowolony z występu, ponieważ graliśmy przeciwko bardzo silnej drużynie - dodał.

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51-latek powiedział, że nie ma preferencji co do tego, z kim przyjdzie się zmierzyć jego zespołowi w 1/8 finału, z Kolumbią czy Ghaną.

- Nie ma łatwych przeciwników. Wszystko musi ułożyć się idealnie, taktycznie i piłkarsko. Musi być intensywność, każdy szczegół jest ważny - podsumował.

Ze swej strony trener Algierii Vladimir Petković stwierdził, że jego drużyna słono zapłaciła za błędy.

- Nie mogę powiedzieć, że to wina defensywy czy całego zespołu, ale z pewnością, biorąc pod uwagę sposób, w jaki broniliśmy jako drużyna, to się zemściło – ocenił szkoleniowiec, który w latach 2014-2021 prowadził kadrę Szwajcarii.

Petković przypomniał, że jego drużyna przed turniejem traciła mało bramek. W mundialu poziom był znacznie wyższy i stąd rywale wbili Algierii siedem goli w trzech meczach.

Pochodzący z Bałkanów szkoleniowiec powiedział, że jest zadowolony z ogólnej gry swojej drużyny. Po prostu przegrali z lepszą drużyną.

- To już duży sukces wrócić do takich rozgrywek po 12 latach przerwy. A przejście fazy grupowej po raz drugi w historii - myślę, że to również doskonały wynik – podsumował.

Algierski napastnik Riyad Mahrez ocenił, że była nawet szansa na zwycięstwo.

- Ale straciliśmy dwie bramki z powodu błędów, a na tym poziomie nie można sobie na to pozwolić - oświadczył.

- Z meczów zawsze można wyciągnąć pozytywy: udało nam się wyjść z fazy grupowej, ale straciliśmy zbyt wiele bramek, żeby aspirować do czegoś więcej. To był mój ostatni występ w barwach Algierii - podsumował.

PAP