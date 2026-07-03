Selekcjoner szczerze po meczu na mundialu. "Zasłużyliśmy na awans"
Piłkarze Szwajcarii odnieśli przekonywujące zwycięstwo 2:0 nad Algierią, meldując się w 1/8 finału mistrzostw świata. Była to pierwsza wygrana Helwetów w fazie pucharowej od 1938 roku. - Myślę, że naprawdę zasłużyliśmy na awans - ocenił trener Murat Yakin.
Jego piłkarze byli niemal perfekcyjni w destrukcji, a w ataku szybko objęli prowadzenie po golu Breela Embolo (11.). Wynik tuż po przerwie ustalił Dana Ndoye.
- Dzisiaj zagraliśmy bardzo dobrze w obronie, w każdej fazie meczu broniliśmy solidnie. Nie stworzyliśmy przeciwnikom żadnych szans – powiedział Yakin na konferencji prasowej. Szkoleniowiec pochwalił cały zespół i dodał, że pierwsza bramka padła w idealnym momencie.
- Potem, myślę, że zdominowaliśmy boisko i jestem bardzo zadowolony z występu, ponieważ graliśmy przeciwko bardzo silnej drużynie - dodał.
ZOBACZ TAKŻE: Chcą znowu zaskoczyć cały świat. Wierzą, że mogą postawić się Argentynie
51-latek powiedział, że nie ma preferencji co do tego, z kim przyjdzie się zmierzyć jego zespołowi w 1/8 finału, z Kolumbią czy Ghaną.
- Nie ma łatwych przeciwników. Wszystko musi ułożyć się idealnie, taktycznie i piłkarsko. Musi być intensywność, każdy szczegół jest ważny - podsumował.
Ze swej strony trener Algierii Vladimir Petković stwierdził, że jego drużyna słono zapłaciła za błędy.
- Nie mogę powiedzieć, że to wina defensywy czy całego zespołu, ale z pewnością, biorąc pod uwagę sposób, w jaki broniliśmy jako drużyna, to się zemściło – ocenił szkoleniowiec, który w latach 2014-2021 prowadził kadrę Szwajcarii.
Petković przypomniał, że jego drużyna przed turniejem traciła mało bramek. W mundialu poziom był znacznie wyższy i stąd rywale wbili Algierii siedem goli w trzech meczach.
Pochodzący z Bałkanów szkoleniowiec powiedział, że jest zadowolony z ogólnej gry swojej drużyny. Po prostu przegrali z lepszą drużyną.
- To już duży sukces wrócić do takich rozgrywek po 12 latach przerwy. A przejście fazy grupowej po raz drugi w historii - myślę, że to również doskonały wynik – podsumował.
Algierski napastnik Riyad Mahrez ocenił, że była nawet szansa na zwycięstwo.
- Ale straciliśmy dwie bramki z powodu błędów, a na tym poziomie nie można sobie na to pozwolić - oświadczył.
- Z meczów zawsze można wyciągnąć pozytywy: udało nam się wyjść z fazy grupowej, ale straciliśmy zbyt wiele bramek, żeby aspirować do czegoś więcej. To był mój ostatni występ w barwach Algierii - podsumował.Przejdź na Polsatsport.pl