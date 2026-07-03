Siostra zdradziła! "Cristiano pożegna się...". Jest odpowiedź Ronaldo!

Temat zakończenia zarówno reprezentacyjnej, jak i klubowej kariery przez Cristiano Ronaldo jest jednym z najbardziej elektryzujących tematów w świecie futbolu. Dyskusję podsyciła siostra kapitana reprezentacji Portugalii.

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- Z informacji, które mam, wynika, że Cristiano się pożegna, to jego ostatni taniec. Cieszcie się więc jego grą, póki występuje. Pożegnanie nie nastąpi dzisiaj, ale wkrótce. Oczywiście chodzi mi o zakończenie przygody z kadrą - wypaliła Katia Aveiro, cytowana przez "A Bola".

Cristiano Ronaldo odniósł się do tych słów po wygranym 2:1 meczu z Chorwacją w 1/16 finału.

- Nie podejmuję pochopnych decyzji - zaczął, cytowany przez Fabrizio Romano na X. - Zadecyduję w sprawie kariery reprezentacyjnej po turnieju, a nie teraz - zapewnił 41-latek.

W czterech dotychczasowych spotkaniach na mistrzostwach świata Ronaldo zdobył trzy bramki - dwie z Uzbekistanem i jedną z Chorwacją.

- Inteligentni ludzie na pewno lubią go, jeśli faktycznie lubią futbol. Jeśli ktoś nie lubi mojego brata, to nie lubi piłki nożnej. To oni tracą. On miażdży wszystkich od ponad 20 lat. Czy ci, którzy go krytykują, myślą, że nie jesteśmy szczęśliwi? Spójrzcie tylko, gdzie dziś jesteśmy, nasza rodzina. Osiągnęliśmy naprawdę sporo, biorąc pod uwagę skąd pochodzimy... Po trudach, które pokonaliśmy na naszej drodze, przez to, co przeszedł mój brat, moja mama... czy myślą, że krytyka zakłóci nasze szczęście? Nigdy - zapewniła Portugalka.

Na koniec siostra Ronaldo postanowiła docenić wkład swojego brata w rozwój dobrobytu ich rodziny, zapewniając, że krytyka nie zakłóci ich spokoju.

- Najważniejsze to cieszyć się tym, co Cristiano dał nam w ostatnich 20 latach. Wygraliśmy wiele i dotarliśmy tak daleko. Jestem niesamowicie dumna z brata. Byłam w Katarze, teraz jestem tutaj. Czuję ogromną dumę - skwitowała Aveiro.