Szwajcaria w najlepszej szesnastce mundialu. Algieria pokonana

Algieria awansowała do fazy pucharowej mundialu z trzeciego miejsca w grupie J. Przepustkę do 1/16 finału Afrykańczycy zapewnili sobie dzięki remisowi 3:3 z Austrią w ostatniej kolejce.

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Algieria trafiła na Szwajcarię. Helweci mają za sobą udaną fazę grupową - zanotowali jeden remis i dwa zwycięstwa. Uchodzili więc za faworytów w starciu 1/16 finału.



I faktycznie - szybko udowodnili swoją wyższość. Już w 10. minucie spotkania wyszli na prowadzenie za sprawą Breela Embolo. Choć Algierczycy mieli kilka niezłych okazji na wyrównanie, do przerwy utrzymał się wynik 1:0.



Druga połowa rozpoczęła się dla europejskiej kadry w sposób wprost wymarzony. W 46. minucie Dan Ndoye podwyższył na 2:0, dając Szwajcarii cenną przewagę. Ta bramka sprawiła, że tempo meczu spadło. Helweci skupiali się na obronie wyniku, a Algierczycy wyglądali na zrezygnowanych.



Ostatecznie więcej trafień już nie było. Szwajcaria wygrała 2:0 i będzie czekać na poznanie rywala w 1/8 finału. Zostanie nim albo Ghana, albo Kolumbia (mecz w piątek o 3:30).



Szwajcaria - Algieria 2:0 (1:0)

Bramki: Breel Embolo 10, Dan Ndoye 46



Szwajcaria: Kobel - Zakaria (Widmer 87), Elvedi, Akanji, Rodriguez - Freuler, Xhaka, Ndoye (Aebischer 87), Manzambi (Okafor 70), Vargas (Rieder 70) - Embolo (Amdouni 82)



Algieria: Zidane - Belghali (Boulbina 82), Mandi, Bensebaini, Ait-Nouri - Zerrouki (Gouiri 58), Bentaleb (Boudaoui 71), Chaibi - Mahrez (Hadj Moussa 71), Aouar (Hadjam 58), Maza