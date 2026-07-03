To oni są teraz faworytami mundialu? "Odzyskali swoja magię"

"Hiszpania odzyskuje swoją magię. Reprezentacja, na którą czekaliśmy. Styl gry przywołuje najlepsze wspomnienia o hiszpańskiej piłce nożnej" – pisze dziennik "El Pais".

"Hiszpańskie »showtime« w Los Angeles" – skomentował z kolei dziennik "Marca", pisząc o "świetnej grze Hiszpanii, z radością i charakterem". "Hiszpania odzyskała status faworyta do zwycięstwa w całym turnieju" – dodała gazeta.

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Po fazie grupowej media i komentatorzy mieli pewne obawy o formę reprezentantów, którzy w pierwszym swoim meczu na mistrzostwach świata jedynie zremisowali bezbramkowo z reprezentacją Republiki Zielonego Przylądka.

W spotkaniu przeciwko Austrii "La Roja" znów jednak pokazała futbol, do jakiego przyzwyczaiła kibiców w ostatnich latach – komentują media. – Otarliśmy się o doskonałość – powiedział zadowolony po meczu szkoleniowiec Hiszpanów Luis de la Fuente.

"Piłka znów latała, ożywiły się połączenia między środkiem a skrzydłami, a Oyarzabal strzelił kolejne dwa gole i ma już na koncie cztery bramki oraz jedną asystę. Hiszpania nie zapomniała, jak być Hiszpanią" – napisał "El Pais".

Mikel Oyarzabal zdobywał w ostatnich latach bardzo ważne bramki w kadrze, m.in. zwycięskiego gola w finale mistrzostw Europy w 2024 r., kiedy Hiszpania pokonała 2:1 Anglię.

W swoim komentarzu "El Mundo" nazywa go "niewidzialnym napastnikiem", który porusza się w strefie typowej "dziewiątki", ale nią nie jest, "co pozwala mu pojawiać się i znikać", a tym samym zaskakiwać przeciwników.

W 1/8 finału Hiszpania zmierzy się z Portugalią. "La Roja" chce wziąć rewanż za ubiegłoroczny finał Ligi Narodów, w którym Portugalia zwyciężyła w karnych.

PAP