Walkower w meczu Polaka na Wimbledonie! Niespodziewane rozstrzygnięcie

Struff chwilę wcześniej zakończył swój mecz w singlu, sensacyjnie ogrywając Daniiła Miedwiediewa.

ZOBACZ TAKŻE: Polka pożegnała się z Wimbledonem! Szaleńcza pogoń w pierwszym secie

W czwartej rundzie Niemiec zmierzy się z... Hubertem Hurkaczem, który pokonał Tommy'ego Paula, wygrywając z Amerykaninem po czterosetowym boju.

W kolejnej rundzie Pieczonka i Kopriva zmierzą się parą z Francji - Doumbia i Reboul. Spotkanie zostanie rozegrane w sobotę 4 lipca około godziny 16.00.

Wcześniej w pierwszej rundzie debla odpadli Karol Drzewiecki i Kamil Majchrzak oraz Jan Zieliński i Brytyjczyk Luke Johnson.

***

Transmisje meczów Wimbledonu na sportowych antenach Polsatu oraz online w Polsat Box Go.

BS, Polsat Sport