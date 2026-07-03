Walkower w meczu Polaka na Wimbledonie! Niespodziewane rozstrzygnięcie

Tenis

Filip Pieczonka i Vit Kopriva zameldowali się w drugiej rundzie Wimbledonu, jeśli chodzi o zmagania w deblu. Yannick Hanfmann i Jan-Lennard Struff poddali spotkanie walkowerem i nie wyszli na kort.

Widzowie na trybunach podczas meczu tenisowego na kortach Wimbledonu.
fot. PAP
Filip Pieczonka i Vit Kopriva zameldowali się w drugiej rundzie Wimbledonu

Struff chwilę wcześniej zakończył swój mecz w singlu, sensacyjnie ogrywając Daniiła Miedwiediewa.

 

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W czwartej rundzie Niemiec zmierzy się z... Hubertem Hurkaczem, który pokonał Tommy'ego Paula, wygrywając z Amerykaninem po czterosetowym boju.

 

W kolejnej rundzie Pieczonka i Kopriva zmierzą się parą z Francji - Doumbia i Reboul. Spotkanie zostanie rozegrane w sobotę 4 lipca około godziny 16.00.

 

Wcześniej w pierwszej rundzie debla odpadli Karol Drzewiecki i Kamil Majchrzak oraz Jan Zieliński i Brytyjczyk Luke Johnson.

 

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