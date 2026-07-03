Wimbledon 2026: Plan transmisji na sobotę 4 lipca
Czas na kolejny dzień na kortach Wimbledonu. W sobotę zobaczymy w akcji m.in. Iga Świątek, która zmierzy się z Alexandrą Ealą w ramach trzeciej rundy. Swoje umiejętności zaprezentują też m.in. Alexander Zverev oraz Jelena Rybakina. Gdzie oglądać mecze? Oto plan transmisji na sobotę 4 lipca.
Wimbledon to najstarszy i najbardziej prestiżowy turniej tenisowy na świecie. W puli nagród jest rekordowa kwota 64,2 mln funtów. Triumfatorzy rywalizacji w grze pojedynczej zarobią po 3,6 mln.
Finał zmagań kobiet ma się odbyć 11 lipca, a mężczyzn dzień później.
W sobotę zobaczymy m.in. Świątek, która w meczu trzeciej rundy zmierzy się z Ealą. W swoich poprzednich spotkaniach Polka ograła już Taylor Townsend i Karolinę Pliskovą.
Swoje umiejętności zaprezentuje też mistrz Rolanda Garrosa Alexander Zverev oraz mistrzyni Australian Open Jelena Rybakina
Polsat Sport 1:
11:00 Halo tu Wimbledon
12:00 Kronika Wimbledonu
13:00 Studio Wimbledon
14:30 Iga Świątek - Alexandra Eala (M. Muras, D. Olejniczak)
16:30 Amanda Anisimowa - Madison Keys (D. Olejniczak)
18:30 Grigor Dimitrov - Matteo Berretini (D. Olejniczak)
Polsat Sport 2:
14:00 Elise Mertens - Jelena Rybakina (K. Wanio)
16:00 Marcos Giron - Alexander Zverev (D. Żbik)
18:00 Frances Tiafoe - Alexander Bublik (D. Żbik)
Polsat Sport 3:
12:00 Emma Navarro - Marta Kostiuk (F. Gawęcki)
14:00 Karen Chaczanow - Flavio Cobolli (F. Gawęcki)
16:00 Doumbia/Reboul - Pieczonka/Kopriva (M. Krogulec)
Polsat Sport Fight:
12:00 Alex de Minaur - Zachary Svajda (R. Spiak)
14:00 Jasmine Paolini - Maria Sakkari (R. Spiak)
16:00 Sorana Cirstea - Linda Noskova (T. Górski)
Polsat Sport Extra 1 (kort 12)
12:00 Ludmiła Samsonowa - Marie Bouzkova
14:00 Jiri Lehecka - Jaume Munar
16:00 Siniakova/Townsend - Bouzkova/Sorribes Tormo
Polsat Sport Extra 2: (kort 14)
12:00 Bolelli/Vavassori - de Jong/Royer
14:00 Hunter/McNally - Kempen/Panova
16:00 Vavassori/Errani - Stevenson/Burrage
18:00 Polmans/Hunter - Arribage/Melichar-Martinez
Polsat Sport Extra 3: (kort 17)
12:00 Cash/Tracy - Kokkinakis/Kovacevic
14:00 Detiuc/Chromaczewa - Kenin/Ostapenko
16:00 Doumbia/Reboul - Pieczonka/Kopriva (M. Krogulec)
18:00 Olivetti/Zwonariowa - Arevalo/Ostapenko
Polsat Sport Extra 4 (kort 18)
12:00 Cash/Schuurs - Salisbury/Fernandez
14:00 Daria Snigur - Ashlyn Krueger
16:00 Zizou Bergs - Arthur Fery
Polsat Sport Premium 1:
11:00 Halo tu Wimbledon
12:00 Kronika Wimbledonu
13:00 Studio Wimbledon
14:30 Iga Świątek - Alexandra Eala (M. Muras, D. Olejniczak)
16:30 Amanda Anisimowa - Madison Keys (D. Olejniczak)
18:30 Grigor Dimitrov - Matteo Berretini (D. Olejniczak)
Polsat Sport Premium 2:
12:00 A. Paparkar - J. Crazer (turniej chłopców)
14:00 Guo/Mladenovic - Aleksandrowa/Joint
16:00 Taylor Fritz - Lorenzo Sonego
Polsatsport.pl:
kort nr 3 (od godz. 12:00)
12:00 Alex de Minaur - Zachary Svajda
14:00 Jasmine Paolini - Maria Sakkari
16:00 Sorana Cirstea - Linda Noskova
kort nr 4 (od godz. 12:00)
L. Miguel - V. Fletcher (turniej chłopców)
S. Bekker - F. Dorofiejewa-Rybas (turniej dziewczynek)
W. Moxon - D. Pagani (turniej chłopców)
R. Zhang - L. Zingg (turniej dziewczynek)
kort nr 5 (od godz. 12:00)
Arribage/Olivetti - Ho/Jebens
Romboli/Smith - Andreozzi/Guinard
Bush - Barros (turniej dziewczynek)
Mirrington - Chabez (turniej chłopców)
kort nr 6 (od godz. 12:00)
Gille/Verbeek - Granolles/Zeballos
T. Hermanova - A. Wong (turniej dziewczynek)
X. Sun - Y. Lin (turniej dziewczynek)
O. Korpanec Davies - A. James
kort nr 7 (od godz. 12:00)
Goransson/Routliffe - Harrison/Zhang
Kiczenok/Krawczyk - Jiang/Xu
A. Cvetkovic - Y. Qu (turniej dziewczynek)
Y. Alvarez - T. Konduri (turniej chłopców)
kort nr 9 (od godz. 12:00)
U. Jeong - T. Frodin (turniej dziewczynek)
A. Johnson - M. Todoran (turniej chłopców)
K. Thompson - N. Baena (turniej chłopców)
D. Jovanovski - I. Sallu (turniej chłopców)
kort nr 10 (od godz. 12:00)
D. Brand - R. Cozad (turniej chłopców)
E. Eigelsbach - M. Rajeshwaran Revathi (turniej dziewczynek)
M. Burcescu - A. Tu (turniej dziewczynek)
P. Chabalgoity - T. Boogaard (turniej chłopców)
kort nr 11 (od godz. 12:00)
H. Kawanishi - D. Jade (turniej chłopców)
P. Skliar - E. Dotsenko (turniej dziewczynek)
A. Pircher - S. Bielinska (turniej dziewczynek)
kort nr 15 (od godz. 12:00)
Rojer/Winegar - Nys/Roger-Vasselin
Jones/Lumsden - Paris/Silva
Nys/Gleason - Pavic/Stollar
Danilina/Krunic - Kalinina/Jastremska
kort nr 16 (od godz. 12:00)
Conh/Tichonowa - Siegemund/Zwonariowa
Dolehide/Parks - Dabrowski/Stefanini
Kostiuk/Ruse - Sutjadi/Tjen
Harris/Christie - Skupski/Krawczyk