Wimbledon 2026: Plan transmisji na sobotę 4 lipca

Wimbledon to najstarszy i najbardziej prestiżowy turniej tenisowy na świecie. W puli nagród jest rekordowa kwota 64,2 mln funtów. Triumfatorzy rywalizacji w grze pojedynczej zarobią po 3,6 mln.

Finał zmagań kobiet ma się odbyć 11 lipca, a mężczyzn dzień później.

W sobotę zobaczymy m.in. Świątek, która w meczu trzeciej rundy zmierzy się z Ealą. W swoich poprzednich spotkaniach Polka ograła już Taylor Townsend i Karolinę Pliskovą.

Swoje umiejętności zaprezentuje też mistrz Rolanda Garrosa Alexander Zverev oraz mistrzyni Australian Open Jelena Rybakina

Polsat Sport 1:

11:00 Halo tu Wimbledon

12:00 Kronika Wimbledonu

13:00 Studio Wimbledon

14:30 Iga Świątek - Alexandra Eala (M. Muras, D. Olejniczak)

16:30 Amanda Anisimowa - Madison Keys (D. Olejniczak)

18:30 Grigor Dimitrov - Matteo Berretini (D. Olejniczak)

Polsat Sport 2:

14:00 Elise Mertens - Jelena Rybakina (K. Wanio)

16:00 Marcos Giron - Alexander Zverev (D. Żbik)

18:00 Frances Tiafoe - Alexander Bublik (D. Żbik)

Polsat Sport 3:

12:00 Emma Navarro - Marta Kostiuk (F. Gawęcki)

14:00 Karen Chaczanow - Flavio Cobolli (F. Gawęcki)

16:00 Doumbia/Reboul - Pieczonka/Kopriva (M. Krogulec)



Polsat Sport Fight:

12:00 Alex de Minaur - Zachary Svajda (R. Spiak)

14:00 Jasmine Paolini - Maria Sakkari (R. Spiak)

16:00 Sorana Cirstea - Linda Noskova (T. Górski)

Polsat Sport Extra 1 (kort 12)

12:00 Ludmiła Samsonowa - Marie Bouzkova

14:00 Jiri Lehecka - Jaume Munar

16:00 Siniakova/Townsend - Bouzkova/Sorribes Tormo

Polsat Sport Extra 2: (kort 14)

12:00 Bolelli/Vavassori - de Jong/Royer

14:00 Hunter/McNally - Kempen/Panova

16:00 Vavassori/Errani - Stevenson/Burrage

18:00 Polmans/Hunter - Arribage/Melichar-Martinez

Polsat Sport Extra 3: (kort 17)

12:00 Cash/Tracy - Kokkinakis/Kovacevic

14:00 Detiuc/Chromaczewa - Kenin/Ostapenko

16:00 Doumbia/Reboul - Pieczonka/Kopriva (M. Krogulec)

18:00 Olivetti/Zwonariowa - Arevalo/Ostapenko

Polsat Sport Extra 4 (kort 18)

12:00 Cash/Schuurs - Salisbury/Fernandez

14:00 Daria Snigur - Ashlyn Krueger

16:00 Zizou Bergs - Arthur Fery

Polsat Sport Premium 1:

11:00 Halo tu Wimbledon

12:00 Kronika Wimbledonu

13:00 Studio Wimbledon

14:30 Iga Świątek - Alexandra Eala (M. Muras, D. Olejniczak)

16:30 Amanda Anisimowa - Madison Keys (D. Olejniczak)

18:30 Grigor Dimitrov - Matteo Berretini (D. Olejniczak)

Polsat Sport Premium 2:

12:00 A. Paparkar - J. Crazer (turniej chłopców)

14:00 Guo/Mladenovic - Aleksandrowa/Joint

16:00 Taylor Fritz - Lorenzo Sonego

Polsatsport.pl:



kort nr 3 (od godz. 12:00)

12:00 Alex de Minaur - Zachary Svajda

14:00 Jasmine Paolini - Maria Sakkari

16:00 Sorana Cirstea - Linda Noskova

kort nr 4 (od godz. 12:00)

L. Miguel - V. Fletcher (turniej chłopców)

S. Bekker - F. Dorofiejewa-Rybas (turniej dziewczynek)

W. Moxon - D. Pagani (turniej chłopców)

R. Zhang - L. Zingg (turniej dziewczynek)

kort nr 5 (od godz. 12:00)

Arribage/Olivetti - Ho/Jebens

Romboli/Smith - Andreozzi/Guinard

Bush - Barros (turniej dziewczynek)

Mirrington - Chabez (turniej chłopców)

kort nr 6 (od godz. 12:00)

Gille/Verbeek - Granolles/Zeballos

T. Hermanova - A. Wong (turniej dziewczynek)

X. Sun - Y. Lin (turniej dziewczynek)

O. Korpanec Davies - A. James

kort nr 7 (od godz. 12:00)

Goransson/Routliffe - Harrison/Zhang

Kiczenok/Krawczyk - Jiang/Xu

A. Cvetkovic - Y. Qu (turniej dziewczynek)

Y. Alvarez - T. Konduri (turniej chłopców)

kort nr 9 (od godz. 12:00)

U. Jeong - T. Frodin (turniej dziewczynek)

A. Johnson - M. Todoran (turniej chłopców)

K. Thompson - N. Baena (turniej chłopców)

D. Jovanovski - I. Sallu (turniej chłopców)

kort nr 10 (od godz. 12:00)

D. Brand - R. Cozad (turniej chłopców)

E. Eigelsbach - M. Rajeshwaran Revathi (turniej dziewczynek)

M. Burcescu - A. Tu (turniej dziewczynek)

P. Chabalgoity - T. Boogaard (turniej chłopców)

kort nr 11 (od godz. 12:00)

H. Kawanishi - D. Jade (turniej chłopców)

P. Skliar - E. Dotsenko (turniej dziewczynek)

A. Pircher - S. Bielinska (turniej dziewczynek)

kort nr 15 (od godz. 12:00)

Rojer/Winegar - Nys/Roger-Vasselin

Jones/Lumsden - Paris/Silva

Nys/Gleason - Pavic/Stollar

Danilina/Krunic - Kalinina/Jastremska

kort nr 16 (od godz. 12:00)

Conh/Tichonowa - Siegemund/Zwonariowa

Dolehide/Parks - Dabrowski/Stefanini

Kostiuk/Ruse - Sutjadi/Tjen

Harris/Christie - Skupski/Krawczyk