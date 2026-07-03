Wimbledon 2026. Wyniki i skróty meczów kobiet - 03.07 (WIDEO)

Tenis

Trwa najbardziej prestiżowy turniej tenisowy świata – Wimbledon. Rywalizacja przeniosła się na korty trawiaste. Zobacz, kto wygrał mecze podczas Wimbledonu 2026. Sprawdź wyniki meczów kobiet podczas Wimbledonu 2026 - piątek 3 lipca.

Tenisistka Aryna Sabalenka w białym stroju unosi rękę w geście pozdrowienia.
fot. PAP/EPA
Wimbledon 2026. Wyniki i skróty meczów kobiet - 03.07 (WIDEO)

Wimbledon 2026 trwa od poniedziałku 29 czerwca do niedzieli 12 lipca i tradycyjnie odbywa się na kortach All England Lawn Tennis Club w Londynie. Rok temu w najbardziej prestiżowym turnieju świata triumfowali Iga Świątek oraz Jannik Sinner.

 

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Już pierwszego dnia rywalizacji na londyńskich kortach kibice mogli oczekiwać wielu emocji. Na kortach pojawiły się bowiem takie postacie jak Jelena Ostapenko, Jessica Pegula i Coco Gauff. 

 

Kto zapewnił sobie awans do kolejnej rundy Wimbledonu? Sprawdź poniżej.

 

Transmisje Wimbledonu 2026 można śledzić na sportowych antenach Polsatu oraz online w Polsat Box Go.

 

Wimbledon 2026. Wyniki i skróty meczów - 03.07 (WIDEO):

 

B. Bencic - A. Kalinskaya

E. Alexandrova - I. Jovic

D. Kasatkina - N. Osaka

J. Pegula - J. Bouzas Maneiro

N. Bartunkova - B. Krejcikova

A. Sabalenka - J. Ostapenko

C. Liu - C. Gauff

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