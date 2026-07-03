Wimbledon 2026. Wyniki i skróty meczów mężczyzn - 3.07 (WIDEO)

Tenis

Trwa na najbardziej prestiżowy turniej tenisowy świata – Wimbledon. Rywalizacja przeniosła się na korty trawiaste. Zobacz, kto wygrał mecze podczas Wimbledonu 2026. Sprawdź wyniki meczów mężczyzn podczas Wimbledonu 2026 - piątek 3 lipca.

Novak Djokovic w akcji na korcie tenisowym podczas Wimbledonu 2026, z tłumem kibiców w tle.
fot. PAP/EPA
Wimbledon 2026. Wyniki i skróty meczów mężczyzn - 3.07 (WIDEO)

Wimbledon 2026 trwa od poniedziałku 29 czerwca do niedzieli 12 lipca i tradycyjnie odbywa się na kortach All England Lawn Tennis Club w Londynie. Rok temu w najbardziej prestiżowym turnieju świata triumfowali Iga Świątek oraz Jannik Sinner.

 

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Już pierwszego dnia rywalizacji kibice mogli oczekiwać wielu emocji. Na kortach pojawiły się bowiem takie postacie jak Jannik Sinner i Novak Djokovic.

 

Kto zapewnił sobie awans do kolejnej rundy Wimbledonu? Sprawdź poniżej.

 

Transmisje Wimbledonu 2026 można śledzić na sportowych antenach Polsatu oraz online w Polsat Box Go.

 

Wimbledon 2026. Wyniki i skróty meczów - 03.07 (WIDEO):

 

R. Safiullin - J. Fonseca

R. Jodar - S. Mochizuki

J. Struff - D. Miedwiediew

A. Rinderknech - N. Djokovic

A. Davidovich Fokina - M. Fucsovics

H. Hurkacz - T. Paul

J. Sinner - J. Brooksby

F. Auger-Aliassime - M. Zheng

Polsat Sport
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