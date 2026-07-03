Wimbledon: Hubert Hurkacz - Tommy Paul. Relacja live i wynik na żywo

Tenis

Hubert Hurkacz zmierzy się z Tommym Paulem w trzeciej rundzie wielkoszlemowego Wimbledonu. Kto zwycięży w tym spotkaniu? Relacja live i wynik na żywo meczu Hubert Hurkacz - Tommy Paul na Polsatsport.pl.

Hubert Hurkacz zanotował dotąd dwa zwycięstwa w Wimbledonie. Najpierw pokonał w trzech setach Caspera Ruuda, a w środę wygrał z Sebastianem Ofnerem 7:6 (8), 6:4, 6:4.

 

ZOBACZ TAKŻE: Polka pożegnała się z Wimbledonem! Szaleńcza pogoń w pierwszym secie

 

- Nie było łatwo, zwłaszcza w pierwszym secie. Drugi zresztą też sprawił mi sporo problemów. (...) Wygrana dała mi mnóstwo pewności siebie i dobrej energii - powiedział Polak w rozmowie z Tomaszem Lorkiem z Polsatu Sport.

 

Kolejnym rywalem Hurkacza będzie Tommy Paul. Amerykanin pokonał Alexandre'a Mullera oraz Soonwoo Kwona. - To niezwykle trudny rywal, dlatego czeka mnie nie lada wyzwanie - przyznał Polak. 

 

29-latek czterokrotnie mierzył się z Paulem. Na ten moment lepszy bilans ma Amerykanin (3-1). Ostatni raz zagrali ze sobą w maju ubiegłego roku w ćwierćfinale turnieju w Rzymie. Mecz zakończył się wówczas wynikiem 6:7 (4), 3:6. 

 

Relacja live i wynik na żywo meczu Hubert Hurkacz - Tommy Paul na Polsatsport.pl.

HP, Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
Wimbledon: Hurkacz vs Tommy Paul. Hubert w IV rundzie?
ATPHUBERT HURKACZTENISTOMMY PAULTURNIEJE ATP I WTAWIMBLEDON

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 