Wimbledon: Jannik Sinner - Jenson Brooksby. Relacja live i wynik na żywo
Jannik Sinner - Jenson Brooksby to mecz trzeciej rundy Wimbledonu 2026. Relacja live i wynik na żywo meczu Sinner - Brooksby na Polsatsport.pl.
Przed nami kolejny mecz wielkoszlemowego turnieju tenisowego! Wimbledon to nie tylko tenisowy turniej, ale element brytyjskiej kultury. Tradycyjnymi barwami zawodów są ciemnozielony i fioletowy, a tenisiści i tenisistki są zobowiązani do białych strojów.
ZOBACZ TAKŻE: Polka pożegnała się z Wimbledonem! Szaleńcza pogoń w pierwszym secie
Na trybunach zasiada wielu celebrytów i postaci z pierwszych stron gazet, a nieodzownym elementem i skojarzeniem z Wimbledonem pozostają truskawki z bitą śmietaną serwowane podczas zawodów.
Wśród kobiet tytułu broni Iga Świątek, która w zeszłym roku dokonała niesamowitej sztuki i pokonała Amandę Anisimową bez straty gema.
Wśród panów najlepszy na trawiastych kortach Wimbledonu był Włoch - Jannik Sinner. Spośród Polaków w tym roku obok Świątek, w stawce singlowego Wimbledonu wystartowali także Maja Chwalińska, Magdalena Fręch, Magda Linette, Kamil Majchrzak i Hubert Hurkacz.
Tegoroczne zmagania na Wimbledonie zaplanowane są w dniach 29 czerwca - 12 lipca.
Relacja live i wynik na żywo meczu Jannik Sinner - Jenson Brooksby na Polsatsport.pl.Przejdź na Polsatsport.pl