Wimbledon. Transmisje na Polsatsport.pl - 03.07

Tenis

Trwa najstarszy i najbardziej prestiżowy turniej tenisowy świata. Piątego dnia rywalizacji w Londynie zobaczymy pięcioro Biało-Czerwonych, w tym Huberta Hurkacza. Darmowe transmisje meczów Wimbledonu 3 lipca na Polsatsport.pl.

Mężczyzna w białym stroju tenisowym z rakietą wykonuje zamach podczas meczu na trawiastym korcie.
fot. AFP
Wimbledon. Transmisje na Polsatsport.pl - 03.07

Turniej główny Wimbledonu 2026 rozpoczął się 29 czerwca. Wcześniejszy tydzień przeznaczono na rozegranie kwalifikacji do drabinki głównej. Wielki finał rywalizacji mężczyzn zaplanowano na 12 lipca, a kobiet dzień wcześniej - 11 lipca. Już tradycyjnie tenisiści grają na kortach trawiastych klubu All England Lawn Tennis and Croquet Club.

 

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Wimbledon to jeden z najważniejszych punktów tenisowego kalendarza. Pozostaje on najstarszym i najbardziej prestiżowym turniejem tenisowym na świecie. W puli nagród znalazła się rekordowa kwota  64,2 miliona funtów do zdobycia.

Wimbledon. Transmisje na Polsatsport.pl - 03.07

Kort nr 3 - transmisja dostępna TUTAJ

 

Kort nr 4 - transmisja dostępna TUTAJ

 

Kort nr 5 - transmisja dostępna TUTAJ

 

Kort nr 6 - transmisja dostępna TUTAJ

 

Kort nr 11 - transmisja dostępna TUTAJ

 

Kort nr 15 - transmisja dostępna TUTAJ

 

Kort nr 16 - transmisja dostępna TUTAJ

 

Jak co roku, mecze Wimbledonu można oglądać na sportowych antenach Polsatu.

KP, Polsat Sport
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