Z Ekstraklasy do Bundesligi! Polak nowym piłkarzem Borussii

Z Borussią - 12. zespołem ostatniego sezonu Bundesligi, którego trenerem jest były reprezentant Polski Eugen Polanski - związał się czteroletnim kontraktem.

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19-letni wychowanek Akademii Legii i reprezentant Polski juniorów rozegrał cztery spotkania w pierwszym zespole Legii. W lutym tego roku zadebiutował w Ekstraklasie, ale głównie występował w drużynie U-19, która rywalizowała w rozgrywkach UEFA Youth League.

"Jestem bardzo wdzięczny za szansę, jaką dostałem w Borussii, aby zrobić kolejny krok w moim rozwoju. Klub ma bogatą historię i słynie z pomagania młodym zawodnikom w rozwoju. Dam z siebie wszystko, żeby się tu zadomowić i pomóc drużynie osiągnąć sukces" - zaznaczył piłkarz, cytowany w komunikacie nowego klubu.

PAP