Zbigniew Boniek nie bierze jeńców! "Niemcy stały się dziwnym krajem"

Michał Białoński, Polsat Sport: Mecz Portugalia – Chorwacja był fantastyczny, ale obfitował też w kontrowersje. Nie wydaje się panu, że rzut karny dla Portugalczyków, po którym Cristiano Ronaldo wyrównał na 1-1, został podyktowany po zajściu, jakich nie brakuje choćby przy każdym rzucie rożnym? Niby Vlasic objął rękoma Veigę, ale też Portugalczyk dodał od siebie przy upadku. Z kolei w samej końcówce unieważniono bramkę na 2-2 dla Chorwatów, przez spalonego, ale jako ostatni piłkę zagrał – pewnie przypadkowo - obrońca Veiga i Gvardiol trafił do siatki.



Zbigniew Boniek: Faktycznie, materiału do polemiki po tym meczu nie brakuje. Tym bardziej, że najważniejsze zajście miało miejsce w ostatnich sekundach meczu. Gdyby do tego doszło w pierwszej połowie, to byłoby mniej emocji. Natomiast rozumiem tę gorącą dyskusję, ale na koniec decyzje możemy podważać, ale to nie zmieni sytuacji.



Natomiast nie zapominajmy o najważniejszej rzeczy. My ciągle mówimy o VAR-ze. VAR to jest fantastyczny instrument technologiczny. Problem leży gdzie indziej: VAR obsługują ludzie, a ludzie się mylą, podlegają emocjom, podnosi się im ciśnienie. Wiedzą, że muszą podjąć decyzję jak najszybciej, są pod presją czasu, więc czasami mogą popełniać błędy.

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Pan przed tym przestrzegał już w momencie wprowadzanie VAR-u, gdy niektórym się wydawało, że sędziowanie stanie się idealne, bezbłędne. Tym razem FIFA poszła jeszcze dalej niż VAR. Przy analizie bramki Gvardiola posłużył jej czujnik w piłce, który wykazał, kto jako ostatni zagrał piłkę do autora trafienia. To o tyle dziwne, że z powtórek telewizyjnych wynika jasno, że jako ostatni zagrywał piłkę obrońca Portugalii.

Mi się wydaje, że faktycznie to obrońca Portugalii jako ostatni dotknął piłkę głowę, natomiast nie wiem czy to przypadkowe dotknięcie anuluje spalonego Gvardiola. Nie jestem sędzią i nie widzę jednoznacznych analiz sędziowskich do teraz. Mówienie o decyzji podjętej na podstawie odczytów czujnika w piłce w piłce, trochę mnie bawi i śmieszy.

Fantastyczny był także bój Belgii z Senegalem. Belgowie mogli się już czuć spakowani, do 85. minuty przegrywali 0-2. Odrobili jednak straty.

Panie redaktorze, spokojnie, mecze trwają po 90 minut plus doliczony czas. My cały czas idziemy starym schematem, że jak się do 80 minuty przegrywa, to klamka zapadła, po meczu. W dzisiejszej piłce nigdy nie jest za późno, żeby odmienić los i Belgowie to zrobili. Nie wydaje mi się jednak, żeby Belgowie mogli zostać mistrzami świata, ale niech pan zapamięta te słowa, bo może się zdarzyć inaczej (śmiech), ale nie porywają mnie na tym turnieju.



W 1/16 finału MŚ było kilka ciekawych meczów. Anglia, w spotkaniu z Kongiem, do prawie 80. minuty, ryzykowała wypadnięcie się z mundialu. Mecze są ciekawe, na wysokim poziomie. Z fantastycznej strony pokazała się Hiszpania. Brazylia odbudowała wynik w meczu z Japonią. Musze powiedzieć, że faza play-offu spełnia swoje oczekiwania.

Jak pan ocenia drużyny z Afryki, które przez fazę grupową przeszły jak burza. Natomiast przez 1/16 finału przebiło się tylko Maroko, pozostałe odpadły, na ogół po golach traconych w końcówce. Jose Mourinho wysnuł teorię, że siłowo, technicznie i taktycznie Afryka jest już w czołówce światowej, ale nie domaga jej przygotowanie mentalne.

Przede wszystkim trzeba podkreślić jedną rzecz: bardzo często słyszę o wielkiej ekspansji drużyn z Afryki, ale nie zapominajmy, że ponad 90 procent piłkarzy, którzy grają w reprezentacjach "Czarnego Lądu" szkoli się i gra w Europie. Zatem reprezentacje są z Afryki, ale grają w nich piłkarze europejscy. Wyciąganie teorii o tym, że oni nie są do końca skoncentrowani jest ciekawe, ale na razie nie ma poparcia naukowego. Brazylia odrobiła straty w meczu z Japonią, o której można zarzucić wiele, ale z pewnością jest mistrzem koncentracji, zimnej krwi, a jednak w drugiej połowie została zmiażdżona przez piłkę brazylijską. Z upływem minut rosła przewaga "Canarinhos".



Do każdej porażki i każdego zwycięstwa można dorabiać różne teorie. Z pewnością piłka nożna i mundial pokazują jedno: dlaczego piłka jest popularna? Bo daje wszystkim na świecie możliwość pokazania się, rywalizacji z lepszym. W którym innym sporcie byłby możliwy remis Curacao z Ekwadorem, czy mały Paragwaj, który eliminuje potęgę Niemców? Piłka daje nieprawdopodobną możliwość realizacji snów i marzeń. Dzięki niej możesz zabłysnąć na cały świat, wywalczyć swoje pięć minut. Na koniec o medale i tak będą się bili najlepsi.

Ale jest sporo sprzeciwów wobec formuły MŚ z udziałem 48 drużyn.



Nigdy nie zabraknie krytyki, ale patrząc z drugiej strony, po fazie grupowej, w której zdarzały się niespodzianki, świąteczne dni dla Demokratycznej Republiki Kongo, Curacao i innych drużyn, wszystko wraca na swój porządek w 1/16 i 1/8 finału. Ten system nie przekonuje mnie przez to, że osiem najlepszych drużyn z trzecich miejsc awansuje do fazy pucharowej. Dużo zależy od szczęścia, przypadku, jest czekanie cztery-pięć dni na rozstrzygnięcia w innych grupach.

Ktoś snuje idee, że może lepiej w przyszłości zrobić mundial z udziałem 64 drużyn, czyli 16 grup po cztery drużyny, z których po dwie najlepsze przechodziłyby dalej. Taki turniej byłby bardziej symetryczny. Oczywiście, gigantomania urosłaby do jeszcze większych rozmiarów i ciężko byłoby wielu krajom udźwignąć organizację takie takiego mundialu. Z drugiej strony, uczestnictwo w takich MŚ byłoby łatwiejsze i dla najbogatszych, i dla biedniejszych. Zresztą obecny mundial również dał szansę kopciuszkom. Oczywiście, można krytykować Gianniego Infantino, VAR i wszystko inne, ale to też dowodzi popularności piłki. W innych dyscyplinach wszystko się kończy wraz z ostatnią akcją, wracamy do następnych zajęć. A w piłce o takim meczu jak Portugalia – Chorwacja, czy o innych tematach, można rozmawiać przez następny tydzień!

Niemcy słynęli jako drużyna, która jak już dochodzi do karnych, to nikt nie ma z nią szans. Od ponad 50 lat nie przegrali ich na dużym turnieju, poprzednio ulegli Czechosłowacji na ME 1976. Ale na mundialu przegrali konkurs "jedenastek" po raz pierwszy w historii! Przyjechali z wielkimi nadziejami na medal, ale Paragwaj ich wyeliminował. To już nie ten zespół, który w 2014 r. demolował na wyjeździe Brazylię, w drodze po złoto.

Muszę powiedzieć, że oglądam mundiale od 1966 r. Na trzech grałem. Pamiętam wielkie drużyny niemieckie, ale tegoroczna nie stanowiła jedności. Wydaje mi się, że Niemcy jako kraj stali się miejscem troszkę dziwnym: pełno emigracji, ludzi z różnych nacji. Stracili swoją tożsamość, autentyczność. Stali się zbieraniną wielu zawodników, to już nie jest taki monolit, jak kiedyś. Jak widziałem w ostatnim meczu Sane, to nie dostrzegłem w nim ognia właściwego dla tych, którzy walczą dla reprezentacji narodowej.

Niemcy nie przekonali mnie w żadnym elemencie piłkarskim. Oczywiście, mają dobrych graczy, może i wielkich, ale ich odpadnięcie nie jest przypadkowe. Strzelanie rzutów karnych wyniknęło z problemów takich, jak nieumiejętność radzenia sobie ze stresem w ważnym momencie. Rzut karny to nie jest loteria, tylko umiejętność zarządzania stresem, samym sobą, wytrzymania presji, podjęcie decyzji, gdzie i jak będę strzelał, dołem czy górą. Patrzę na bramkarza, czy nie. Jest wiele czynników, które powodują, że jeden wykonuje karne dobrze, a inny gorzej.