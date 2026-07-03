Sensacja! Polski mistrz Wimbledonu już odpadł z tegorocznej edycji

W pierwszym secie Polka i Tajwanka wygrali 6:3, wychodząc na prowadzenie w całym spotkaniu.

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W drugiej partii niespodziewanie górą był brytyjski duet, również triumfując 6:3.

W decydującym secie Willis i Watson wygrali natomiast 6:4, sensacyjnie eliminując Zielińskiego i Hsieh z tegorocznej edycji Wimbledonu.

W kolejnej rundzie Zieliński i Hsieh zmierzą się z lepszym duetem w meczu Goransson/Routliffe - Harrison/Zhang.

Zieliński i Hsieh wygrali Wimbledon w 2024 roku.

Zieliński/Hsieh - Willis/Watson 6:3, 3:6, 4:6

BS, Polsat Sport