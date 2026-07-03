Zwycięstwo 5:1 nie pomogło. Reprezentacja Polski żegna się z mistrzostwami Europy

Podopieczne trenera Marcina Kasprowicza nieudanie zainaugurowały turniej, przegrywając 0:1 ze Szwedkami po samobójczym trafieniu Igi Witkowskiej. Aby zachować szanse na wyjście z grupy, Polki musiały zdobyć co najmniej punkt z Niemkami, które były nie tylko murowanymi faworytkami naszej grupy, ale i jednymi z najpoważniejszych kandydatek do medalu Euro.

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W pierwszej połowie to sąsiadki zza Odry częściej były przy piłce i przez zdecydowaną większość tej części meczu kontrolowały grę, ale nie były w stanie stworzyć sobie stuprocentowej okazji do otworzenia wyniku. Sztuka ta udała się za to Polkom. W 33. minucie, po dośrodkowaniu Leny Świrskiej, piłka odbiła się jeszcze od nogi jeden z niemieckich defensorek i trafiła do Oliwii Związek, która efektowną główką trafiła na 1:0. Niestety, ekipie Marcina Kasprowicza nie udało się sięgnąć po komplet punktów. W 57. minucie sposób na bardzo dobrze broniącą dziś Julię Woźniak znalazła Tessa Zimmermann, a wynik - mimo kilku dobrych okazji z obu stron - do końca meczu już się nie zmienił.

Punkt, zdobyty w starciu z Niemkami, pozwolił jednak zachować "Biało-Czerwonym" matematyczne szanse na wyjście z grupy. Było o to jednak niezwykle trudno, ponieważ Polki musiały nie tylko bardzo wysoko pokonać najsłabszą w zestawieniu Bośnię i Hercegowinę, ale i... liczyć na zwycięstwo Szwedek nad Niemkami. Co prawda Skandynawki zdołały niedawno wygrać z ekipą zza Odry 1:0, ale trzy wcześniejsze spotkania tych drużyn padły łupem Niemek, które wygrywały 3:0, 4:1 i 2:0...

Nasze zawodniczki rewelacyjnie wywiązały się ze swojego zadania. Już do przerwy Polki prowadziły 3:0 po dwóch trafieniach Weroniki Araśniewicz i golu Leny Świrskiej. Po zmianie stron Bośniaczki odpowiedziały bramką Nataliji Mirković, ale "Biało-Czerwone", za sprawą (ponownie) Leny Świrskiej i Zuzanny Witek, odskoczyły rywalkom na cztery gole, wygrywając ostatecznie 5:1. Niestety, w rozgrywanym równocześnie meczu Niemcy - Szwecja triumfowały nasze sąsiadki zza Odry, które wygrały 2:0 po trafieniach Laili Portelli z Bayernu Monachium i Maj Schneider z Freiburga. Uzyskanie korzystnego wyniku znacznie utrudniła Skandynawkom czerwona kartka, którą w 53. minucie obejrzała Tilde Karlsson...

Z pierwszego miejsca z grupy A awansowały zatem Niemki, które w trzech meczach zdobyły 7 punktów, a z drugiej pozycji do fazy pucharowej zakwalifikowały się Szwedki, które zdobyły 6 "oczek". Polki, z czterema punktami na koncie, uplasowały się na 3. pozycji, wyprzedzając jedynie Bośniaczki, które zakończyły zmagania grupowe z kompletem porażek.

Mistrzostwa Europy U-19 kobiet - faza grupowa

Polska - Bośnia i Hercegowina 5:1 (3:0)

Bramki: Weronika Araśniewicz 9, 44, Lena Świrska 21, 75, Zuzanna Witek 82 - Natalija Mirković 70