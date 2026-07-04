83.33 m! Co za rzut podczas Diamentowej Ligi

Inne

Mistrz olimpijski i dwukrotny mistrz świata w rzucie młotem Kanadyjczyk Ethan Katzberg uzyskał najlepszy w tym roku wynik na świecie - 83,33 m w piątkowy wieczór w pierwszej części mityngu Diamentowej Ligi w Eugene w stanie Oregon. To również rekord cyklu.

Lekkoatleta rzuca młotem, koncentrując się na wykonaniu rzutu. W tle widoczna siatka zabezpieczająca i niebo.
fot. AFP
Ethan Katzberg rzucił na odległość 83.33 m

Zasadnicza część zawodów odbędzie się w sobotę. Wystartuje w nich troje polskich lekkoatletów: Klaudia Kazimierska w biegu na 1 milę, Anita Włodarczyk w rzucie młotem oraz Konrad Bukowiecki w pchnięciu kulą. 

 

Transmisja Diamentowej Ligi w Eugene w sobotę w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Premium 1 oraz na platformie Polsat Box Go. Początek o godzinie 22:00.

KP, PAP
Przejdź na Polsatsport.pl
ETHAN KATZBERGINNELEKKOATLETYKA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Gdynia Rhythmic Stars & Baltic Junior Cup. Wyjątkowa rywalizacja w Polsce
Zobacz także

Gdzie obejrzeć Gdynia Rhythmic Stars & Baltic Junior Cup?

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 