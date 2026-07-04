83.33 m! Co za rzut podczas Diamentowej Ligi

Zasadnicza część zawodów odbędzie się w sobotę. Wystartuje w nich troje polskich lekkoatletów: Klaudia Kazimierska w biegu na 1 milę, Anita Włodarczyk w rzucie młotem oraz Konrad Bukowiecki w pchnięciu kulą.

Transmisja Diamentowej Ligi w Eugene w sobotę w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Premium 1 oraz na platformie Polsat Box Go. Początek o godzinie 22:00.

KP, PAP