83.33 m! Co za rzut podczas Diamentowej Ligi
Mistrz olimpijski i dwukrotny mistrz świata w rzucie młotem Kanadyjczyk Ethan Katzberg uzyskał najlepszy w tym roku wynik na świecie - 83,33 m w piątkowy wieczór w pierwszej części mityngu Diamentowej Ligi w Eugene w stanie Oregon. To również rekord cyklu.
Ethan Katzberg rzucił na odległość 83.33 m
Zasadnicza część zawodów odbędzie się w sobotę. Wystartuje w nich troje polskich lekkoatletów: Klaudia Kazimierska w biegu na 1 milę, Anita Włodarczyk w rzucie młotem oraz Konrad Bukowiecki w pchnięciu kulą.
Transmisja Diamentowej Ligi w Eugene w sobotę w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Premium 1 oraz na platformie Polsat Box Go. Początek o godzinie 22:00.Przejdź na Polsatsport.pl
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