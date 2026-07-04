Aleksandra Mirosław zdetronizowana! Mamy nowy rekord świata
Amerykanka Emma Hunt w ćwierćfinale zawodów Pucharu Świata we wspinaczce sportowej na czas w Krakowie wynikiem 5,99 ustanowiła rekord świata. To pierwsza kobieta, która złamała granicę sześciu sekund.
Emma Hunt pobiła rekord świata
Dotychczas najszybciej ściankę pokonała mistrzyni olimpijska z Paryża Aleksandra Mirosław, która w październiku 2025 w czasie mistrzostw świata z Seulu osiągnęła 6,03.
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Ostatecznie zawody w Krakowie zwyciężyła Indonezyjka Desak Made Rita Kusuma Dewi. Drugie miejsce wywalczyła Natalia Kałucka. Mirosław została zdyskwalifikowana za falstart.
W lutym Mirosław ogłosiła, że po sezonie 2026 zakończy karierę.Przejdź na Polsatsport.pl
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