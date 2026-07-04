Aleksandra Mirosław zdetronizowana! Mamy nowy rekord świata

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Amerykanka Emma Hunt w ćwierćfinale zawodów Pucharu Świata we wspinaczce sportowej na czas w Krakowie wynikiem 5,99 ustanowiła rekord świata. To pierwsza kobieta, która złamała granicę sześciu sekund.

Dwie zawodniczki wspinają się po pionowej ściance podczas zawodów wspinaczkowych.
fot. PAP/EPA
Emma Hunt pobiła rekord świata

Dotychczas najszybciej ściankę pokonała mistrzyni olimpijska z Paryża Aleksandra Mirosław, która w październiku 2025 w czasie mistrzostw świata z Seulu osiągnęła 6,03.

 

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Ostatecznie zawody w Krakowie zwyciężyła Indonezyjka Desak Made Rita Kusuma Dewi. Drugie miejsce wywalczyła Natalia Kałucka. Mirosław została zdyskwalifikowana za falstart. 

 

W lutym Mirosław ogłosiła, że po sezonie 2026 zakończy karierę.

KP, PAP
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ALEKSANDRA MIROSŁAWEMMA HUNTINNEPOZOSTAŁE
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