Aleksandra Mirosław zdetronizowana! Mamy nowy rekord świata

Dotychczas najszybciej ściankę pokonała mistrzyni olimpijska z Paryża Aleksandra Mirosław, która w październiku 2025 w czasie mistrzostw świata z Seulu osiągnęła 6,03.

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Ostatecznie zawody w Krakowie zwyciężyła Indonezyjka Desak Made Rita Kusuma Dewi. Drugie miejsce wywalczyła Natalia Kałucka. Mirosław została zdyskwalifikowana za falstart.

W lutym Mirosław ogłosiła, że po sezonie 2026 zakończy karierę.

KP, PAP