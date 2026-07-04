Argentyna ma problem. "To się źle skończy"

Po meczach 1/16 mundialu nie ma już na tych mistrzostwach Niemców, Holendrów czy Chorwatów. - Odpadnięcie Niemiec to zdecydowanie największa niespodzianka pierwszej rundy fazy pucharowej, przekonuje nas Janusz Kudyba. - Niestety, ale zawiódł czynnik ludzki, a konkretnie trener Julian Nagelsmann. Nie zrobił atmosfery, sposób prowadzenia zespołu przez niego nie był najlepszy. Przyjdzie Klopp i szybko postawi Niemców na nogi, ale sukces na tym mundialu już im przeszedł koło nosa – stwierdza nasz rozmówca.

Mocny kandydat do gry w finale

- Nikt inny nie zawiódł mnie tak, jak Niemcy. Holandia, odkąd Koeman przejął ten zespół, leje słabych, ale z mocnymi sobie nie radzi, więc trudno tu mówić o sensacji. Tym bardziej, że rywalem było Maroko. Lubię ich oglądać, świetnie funkcjonują jako zespół. Dla mnie światowa czołówka, drużyna poukładana taktycznie, mocna mentalnie i z dużymi umiejętnościami grających w niej zawodników. Dla mnie są zdecydowanym faworytem meczu z Kanadą – mówi Kudyba.

I tak płynnie przeszliśmy do typowania wyników spotkań 1/8. A skoro mamy jasność, co do wskazania naszego eksperta w meczu Kanada – Maroko, to idźmy dalej. W drugim sobotnim spotkaniu zmierzą się Paragwaj z Francją. - Jak patrzę na grę Oliseha, Dembele czy Mbappe, to jestem pod wrażeniem. Francuzi są piekielnie mocni w ofensywie i rosną z każdym meczem. W kadrze grają nawet lepiej niż w lidze. To może nie dziwi w przypadku Mbappe, bo wiemy, że w Realu z atmosferą było ostatnio tak sobie, ale przecież Oliseh jest świetny w mocnym Bayernie, a na tym mundialu jest wręcz rewelacyjny – zachwyca się Kudyba.

Oczywiście zdaniem Kudyby Francja pewnie wygra z Paragwajem. - Dla mnie Francja to jest w ogóle mocny kandydat do gry w finale. Piłkarze się rozpędzają, chcą godnie pożegnać trenera Deschampa, który kończy pracę z kadrą.

Ze względu na Ancelottiego

W niedzielę, w kolejnym meczu 1/8 Brazylia zmierzy się z Norwegią. - Tak, jak Nagelsman zawiódł jako trener Niemiec, tak Ancelotti zrobił dużo, prowadząc Brazylię. Nie lubię trenerów, którzy krzyczą z ławki, walczą z sędziami, bawią się w jakieś demonstracyjne zachowania. Ancelotti przy okazji meczu 1/16 z Japonią nie robił wokół siebie szumu, natomiast w przerwie precyzyjnie poinstruował zespół, jak ma grać i Brazylia odwróciła spotkanie, które jej się nie układało. I Norwegii też da radę. Mówię tak przez wzgląd na Ancelottiego. Norwescy piłkarze mają wzrost, wygrają walkę w powietrzu, ale Brazylia znajdzie drogę do siatki rywala, grając po ziemi – analizuje Kudyba.

Nasz rozmówca nie ma też problemów ze wskazaniem zwycięzcy spotkania Hiszpania – Portugalia. - Portugalia mnie nie przekonuje. A Hiszpania ma siłę w ofensywie. Jest Yamal, są świetne boki. Dla mnie Hiszpania, to 70 procent tej mocy w ofensywie, którą ma Francja. To dużo, na Portugalię wystarczy.

Argentyna nie porywa. Co, jak 39-latek przestanie błyszczeć?

Według Kudyby także Argentyna powinna sobie poradzić z Egiptem, choć do gry mistrzów świata ma zastrzeżenia. W końcu Cabo Verde omal nie spłatało Argentynie figla. - Dla mnie to liczenie na błysk geniuszu jednego zawodnika, to nie jest dobra taktyka. To się źle skończy, bo w końcu coś się zakleszczy. Nie można zakładać, że 39-latek będzie błyszczał zawsze i wszędzie. Zresztą gra Argentyny też jakoś mnie nie porywa. Często jest trochę męcząca dla oka. Jakby nie Messi, to czasem trudno by się to oglądało. Niemniej z Egiptem Argentyna sobie poradzi, choć Afrykańczycy szaleją i mają Salaha. Potrafi się urwać i zagrać tak, że widać, iż to klasa światowa.

Idźmy jednak dalej, bo została seria meczów trudnych do wytypowania, czyli USA – Belgia, Szwajcaria – Kolumbia i Meksyk – Anglia. - Meksyk gra dobrze, ale Anglicy mają Kane'a. Jak na niego patrzę, to widzę przed oczami faceta spadającego z 10 piętra, który w ostatniej chwili łapie się framugi okna. Taki jest Kane. Zresztą Anglia rośnie. Szanse w tym meczu oceniam 50 na 50 ze wskazaniem na Anglię. W dwóch pozostałych też daję fifty-fifty. Przy czym malutkie wskazanie na Amerykanów w meczu z Belgią, bo ściany pomagają.

Nie ma już na tym mundialu zespołów z Azji. Została Europa, obie Ameryki oraz Afryka. - Mnie to nie dziwi. Afryka zawsze miała motorykę, a od jakiegoś czasu doszła też taktyka. No i wielu piłkarzy gra w Europie. Podobnie zresztą jest z zawodnikami z obu Ameryk. Azjaci nie mają jednak tylu piłkarzy w Europie, co Amerykanie i Afrykańczycy. I to widać – kwituje Kudyba.

Mundial 2026. Pary 1/8 finału. Daty i godziny meczów:

4 lipca, sobota: Kanada - Maroko (godz. 19:00 czasu polskiego), Paragwaj - Francja (godz. 23:00)

5 lipca, niedziela: Brazylia – Norwegia (godz. 22:00)

6 lipca, poniedziałek: Meksyk–Anglia (godz. 2:00), Portugalia–Hiszpania (godz. 21:00)

7 lipca, wtorek: USA–Belgia, (godz. 2:00), Argentyna–Egipt, (godz. 18:00), Szwajcaria–Kolumbia (godz. 22:00)