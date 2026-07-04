Cały świat zachwycony tym, co zrobił Salah. "Jeśli ktokolwiek miał tego spróbować, to ja"
- Jeśli ktokolwiek miał tego spróbować, to ja – powiedział Mohamed Salah po udanym rzucie karnym a la Panenka w meczu mistrzostw świata z Australią. Piłkarze Egiptu pokonali rywali po konkursie jedenastek i awansowali do 1/8 finału.
Były piłkarz Liverpoolu wykonał ryzykowny, ale spektakularny strzał - lekko podciął piłkę, która wylądowała niemal w środku bramki. Ostatecznie Egipcjanie pokonali Australijczyków w karnych 4-2. Po dogrywce mecz 1/16 finału w Dallas/Arlington zakończył się remisem 1:1.
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- Mam większe doświadczenie niż inni i chciałem dodać im pewności siebie. Zdecydowałem w ostatniej chwili: muszę to zrobić – skomentował Salah, który strzelał w trzeciej serii jedenastek.
- Powiedziałem chłopakom przed meczem, że to największa scena, na jakiej kiedykolwiek zagramy. Cieszcie się nią i nie dajcie się poddać presji. Cieszę się, że dziś zapisaliśmy się w historii - dodał kapitan reprezentacji Egiptu.
Dwa tygodnie temu minęło dokładnie 50 lat od wykonania przez Antonina Panenkę nietypowego rzutu karnego, który dał Czechosłowacji mistrzostwo Europy. Do tej pory o charakterystycznej podcince z 11 metrów mówi się "Panenka" lub "karny a la Panenka".Przejdź na Polsatsport.pl