Co za słowa pod adresem Huberta Hurkacza! Tak opisał go przyszły rywal

Tomasz Lorek, Polsat Sport: Znamy cię i podziwiamy od turnieju w Szczecinie w 2015 roku, kiedy zdobyłeś tytuł. Później pokonałeś też Jerzego Janowicza. Skąd u ciebie taka miłość do gry na trawie? Jesteś przecież także świetnym deblistą.

Jan-Lennard Struff: Dziękuję za przypomnienie tych wspomnień. To był naprawdę miły czas w Szczecinie. Wspominam go bardzo dobrze. Nawierzchnia trawiasta pasuje do mojego stylu - lubię atakować, chodzić do siatki, serwować i grać ofensywnie.

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Jaka była twoja pierwsza myśl przed wyjściem na kort przeciwko tak znakomitemu zawodnikowi i mistrzowi US Open 2021 - Daniiłowi Miedwiediewowi? Twój plan zakładał pokonanie go w trzech setach?

Nasz bilans przed tym meczem wynosił 2:9 z mojej perspektywy, więc wiedziałem, że będzie bardzo trudno. Wiedziałem też, że muszę pokazać swój najlepszy tenis. Rozegrałem naprawdę świetny mecz i jestem z tego bardzo zadowolony.

Twoim kolejnym rywalem będzie Hubert Hurkacz. Jaka jest jego największa broń?

To bardzo wymagający rywal. Już graliśmy ze sobą. Hubert jest znakomitym zawodnikiem. Wraca po kontuzji i znowu gra bardzo dobry tenis. W przeszłości dobrze spisywał się na tym turnieju.

Świetnie serwuje, gra bardzo równo z głębi kortu, dobrze returnuje. To naprawdę bardzo kompletny tenisista, więc będę musiał rozegrać bardzo dobry mecz. Już nie mogę się doczekać tego spotkania.

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Gdzie obejrzeć mecz Hurkacz - Struff na Wimbledonie?

Starcie Hubert Hurkacz - Jan-Lennard Struff odbędzie się w niedzielę, 5 lipca, jako trzecie tego dnia na korcie numer dwa, na którym zmagania rozpoczynają się o godzinie 12.00 polskiego czasu. Hurkacz wyjdzie na kort około godziny 16.00, po zakończeniu meczu Muchova - Krejcikova.. Transmisja w Polsacie Sport 1, Polsat Sport Premium 1 oraz na platformie Polsat Box Go. Przedmeczowe studio rozpocznie się o 13.00 w Polsat Sport 1, Polsat Sport Premium 1 oraz na Polsat Box Go.

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