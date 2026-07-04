Gdzie obejrzeć Diamentową Ligę w Eugene?

Kazimierska w Eugene czuje się jak u siebie. Od 2022 roku mieszka i trenuje w Oregonie, który stał się jej drugim domem. Studiuje na tamtejszym uniwersytecie. Częściej przebywa w USA niż w Polsce.

- Spędzam kilka tygodni w Polsce, aby odpocząć. Przyjeżdżam też na święta Bożego Narodzenia czy Wielkanoc. W ciągu roku uzbierają się może dwa miesiące w kraju. Tego czasu nie ma wiele - powiedziała biegaczka.

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Sobotnie zawody odbędą się na stadionie Hayward Field, który w lipcu 2022 roku był areną lekkoatletycznych mistrzostw świata.

- Podejrzewam, że gdybym startowała w Eugene na stadionie Hayward Field, to czułabym takie wsparcie jak w Toruniu. Mam dwa domy i to mi sprzyja, bo mogę biegać przed własną publicznością w wielu miejscach na świecie - oświadczyła Kazimierska podczas halowych mistrzostwa świata, gdy awansowała do finałowego biegu na 1500 m, w którym zajęła szóste miejsce.

W 2025 roku reprezentantka Polski podpisała pięcioletni kontrakt z firmą Nike, co pomaga w rozwoju jej kariery.

- Mam duże wsparcie. Mieszkam blisko światowej siedziby tej firmy i trenuję na ich kampusie, gdzie mają niesamowite obiekty. Współpracuję z ludźmi, którzy tworzą sprzęt, w tym buty. Często dostaję obuwie do testowania. Fajnie jest wiedzieć, że kolce, w których biegają najlepsi zawodnicy na świecie, powstały też przy mojej opinii. To pomaga w profesjonalnym trenowaniu - podkreśliła.

Kazimierska w tym roku czasem 4.01,78 ustanowiła halowy rekord Polski w biegu na 1500 m. Jest też halową rekordzistką kraju na dystansie jednej mili - 4.21,36. Na stadionie w biegu na 1500 m ma drugi wynik w historii polskiej lekkoatletyki - 3.57,95. Dobrze radzi sobie też na dystansie 800 m.

Faworytkami biegu na 1 milę w Eugene będą trzykrotna mistrzyni olimpijska Faith Kipyegon z Kenii, wicemistrzyni igrzysk Jessica Hull z Australii czy Etiopki Worknesh Mesele i Birke Haylom.

W tym sezonie najlepszym wynikiem Bukowieckiego jest 21,34. Kulomiot wciąż nie wrócił do formy sprzed kilku lat, gdy ustanawiał halowy rekord Polski - 22,00, a na stadionie pchał 22,25. Jego największymi osiągnięciami są złoty medal halowych mistrzostw Europy w Belgradzie (2017) oraz srebrny mistrzostw kontynentu w Berlinie (2018). Dwukrotnie był mistrzem Europy do lat 23.

Bukowiecki w Eugene zmierzy się z wybitnymi zawodnikami, na czele z rekordzistą świata Ryanem Crouserem i Joe Kovacsem z USA, Nowozelandczykiem Tomem Walshem, mistrzem Europy Leonardo Fabbrim z Włoch czy brązowym medalistą igrzysk olimpijskich Jamajczykiem Rajindrą Campbellem.

Włodarczyk jest najlepszą zawodniczką w historii rzutu młotem. W życiowej formie regularnie przekraczała 80 metrów, a w 2016 roku poprawiła rekord świata na 82,98. Jest trzykrotną mistrzynią olimpijską oraz czterokrotną mistrzynią świata i Europy.

40-latka nie należy już do ścisłej światowej czołówki, ale wciąż rywalizuje na dość wysokim poziomie. W tym roku najlepszy wynik reprezentantki Polski to 72,99. Obecnie zajmuje 26. miejsce na światowej liście, ale sezon dopiero się rozkręca.

Faworytką konkursu rzutu młotem w Eugene będzie Kanadyjka Camryn Rogers. Mistrzyni olimpijska i dwukrotna złota medalistka czempionatu globu w tym roku uzyskała najlepszy wynik - 81,13. Groźna będzie też Amerykanka Rachel Richeson oraz Chinki Jie Zhao i Jiale Zhang.

Transmisja Diamentowej Ligi w Eugene w sobotę w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Premium 1 oraz na platformie Polsat Box Go. Początek o godzinie 22:00.

KP, PAP