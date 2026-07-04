Dwa cenne miejsca Polaków na koniec MŚ

Apetyty kibiców po wcześniejszych dniach zawodów były rozbudzone, bowiem Polacy wywalczyli trzy medale. Najpierw w time trialu kayak crossa wśród juniorów mistrzem świata został Marek Kulczycki, a Dominika Brzeska wywalczyła brązowy medal. Młody zawodnik reprezentacji Polski na podium stanął także w piątek, bowiem w kategorii K-1 zdobył brązowy medal i to w bardzo emocjonujących okolicznościach. Biało-czerwoni chcieli popłynąć równie dobrze w kategorii C-1, dlatego znów zapowiadała się ciekawa walka.

Sobotnie zmagania kanadyjkarzy rozpoczęła półfinałowa rywalizacja mężczyzn w U-23, w której mieliśmy trzech reprezentantów. Kibice oczywiście liczyli na awans biało-czerwonych do finałowej dwunastki, a ten cel spełnił Maciej Bartos, który awansował do elity z 12. miejsca. Nieco słabiej poszło Szymonowi Sowiźrałowi i Igorowi Puczelowi. Ta dwójka Polaków niestety zakończyła swoją rywalizację w C-1. Ostatecznie Bartos w finale zajął 12. miejsce, co jest dla niego dużym sukcesem, choć…

– Wydarzyło się coś absolutnie niespodziewanego. Już na czwartej bramce odpiął mi się fartuch i do kajaka wlała się dosłownie masa wody. W pierwszej chwili nie wiedziałem, co zrobić. Pomyślałem jednak, że jestem w finale mistrzostw świata, a sam awans do niego jest dla mnie ogromnym osiągnięciem. Uznałem więc, że po prostu dopłynę do mety. Mimo wszystko starałem się czerpać radość z tego przejazdu. Przed startem liczyłem, że uda się powalczyć o miejsce blisko podium. Wiadomo jednak, że w finale mistrzostw świata może wydarzyć się dosłownie wszystko. Tym razem przytrafiło się coś, czego kompletnie się nie spodziewałem. Co ciekawe, tuż przed startem dokładnie wszystko sprawdziłem. Zrobiłem sobie taką małą odprawę: fartuch jest, wiosło jest, kask zapięty i wszystko się zgadzało. Widocznie los chciał inaczej. Mam nadzieję, że na mistrzostwach Europy uda mi się to sobie odbić. Ostatecznie jestem dwunasty na świecie i bardzo się z tego cieszę. To również jest wynik, z którego mogę być dumny – mówi nasz kanadyjkarz.

Jedyną przedstawicielką reprezentacji Polski w półfinale C-1 w kategorii U-23 była Hanna Danek. Nasza zawodniczka znów udowodniła, że w kanadyjce czuje się coraz mocniej. Zanotowała bardzo dobry przejazd i pewnie awansowała do finału z szóstego miejsca! W przejeździe o medal Danek zaprezentowała się równie dobrze i zakończyła zawody na bardzo wysokiej, piątej pozycji!

– Jestem bardzo zadowolona, szczególnie z wyniku w kanadyjce. Nie trenuję tej konkurencji tak intensywnie jak kajaka, a mimo to czuję, że robię w niej coraz większe postępy i z zawodów na zawody pływa mi się coraz lepiej. Myślę, że osiągnięty wynik to potwierdza, dlatego bardzo mnie to motywuje, żeby dalej rozwijać się również w tej konkurencji. Jeśli chodzi o kajak, to oczywiście zawsze mogło być lepiej, ale sam awans do finału brałabym w ciemno. W finale nie wszystko ułożyło się tak, jak sobie wymarzyłam, jednak to mój pierwszy rok w kategorii U23. Wciąż się uczę i zbieram doświadczenie, dlatego wierzę, że w przyszłości będzie to procentowało. Poziom rywalizacji w U23 jest zdecydowanie wyższy. Jest tu wiele świetnych zawodniczek, choć już w juniorach również nie brakowało mocnych rywalek i trzeba było walczyć o każdą pozycję. Teraz dopiero odnajduję się w tej kategorii wiekowej, ale myślę, że sam awans do finału i moje przejazdy pokazują, że jestem w stanie rywalizować z najlepszymi i walczyć o coraz wyższe miejsca – mówi piąta kanadyjkarka świata w kategorii U-23.

Jeśli chodzi o zawody juniorskie, to wśród panów do finału awansował najmłodszy zawodnik całych MŚ, czyli Konrad Kulczycki. 14-letni Polak zanotował bardzo dobry przejazd i w półfinale był siódmy (Tomasz Reguła nie zdołał uzyskać awansu dalej). W kolejnym biegu nasz zawodnik dał z siebie wszystko, a to pozwoliło na szóste miejsce, co jest ogromnym sukcesem! Z kolei wśród juniorek niestety żadna z naszych zawodniczek nie uzyskała miejsca premiowanego awansem do finału. Najbliżej tego była Daria Garbarz, która była 14., a Patrycja Iwaniec i Katarzyna Popielak zajmowały bardziej odległe miejsca.

Zmaganiom młodych zawodników przyglądał się również trener główny reprezentacji Polski seniorów Jakub Chojnowski. Jak szkoleniowiec podsumowuje występy naszych zawodników w kategoriach K-1 i C-1? – Działo się naprawdę bardzo dużo i przede wszystkim wydarzyło się wiele dobrego. Mistrzostwa rozpoczęliśmy bardzo udanie – od medali Dominiki Brzeskiej i Marka Kulczyckiego. Cieszą również awanse do półfinałów i finałów zawodników z grup młodzieżowych oraz juniorskich. To pokazuje, że nasza praca przynosi efekty. Na szczególne wyróżnienie zasługuje postawa Marka Kulczyckiego. Stoczył bardzo dobrą i skuteczną walkę, a wywalczenie brązowego medalu na mistrzostwach świata to ogromne osiągnięcie. Na takim poziomie nikt niczego nie dostaje za darmo, bo ten medal trzeba było po prostu wyszarpać. Jesteśmy dumni zarówno z poziomu, jaki zaprezentował, jak i z końcowego wyniku. Warto podkreślić, że zawodnicy osiągający tutaj najwyższe lokaty, czyli Hania Danek, Dominika Brzeska i Marek Kulczycki, są już częścią kadry seniorskiej. Dziewczyny rywalizują w slalomie, a Marek w kayak crossie, dlatego ich wyniki są dla nas bardzo cennym sygnałem. Jednocześnie nie skupiamy się wyłącznie na medalistach. Mamy również grupę zawodników, którzy systematycznie rozwijają swoje umiejętności i w najbliższych latach będą mocno aspirować do czołowych wyników. To daje nam dużo optymizmu – mówi trener, który zaraz po zawodach wyleciał z pierwszą częścią kadry na mistrzostwa świata w Oklahomie.

W niedzielę odbędą się już ostatnie zmagania podczas mistrzostw świata juniorów i U-23 w Krakowie. Na torze Kolna odbędą się zawody czwórek w kayak crossie, a szansę na kolejne medale będą mieli Kulczycki, Brzeska, a na swoje pierwsze Marcin Kościukiewicz, Mikołaj Mastalski, Dominika Danek (U-23) oraz Maciej Majdan, Konrad Kulczycki, Patrycja Iwaniec, Aleksandra Dusik i Katarzyna Popielak (juniorzy).

Informacja prasowa