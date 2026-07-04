Finał ME siatkarzy: Polska - Czechy. Relacja live i wynik na żywo
Reprezentacja Polski siatkarzy zmierzy się z Czechami w wielkim finale mistrzostw Europy do lat 22. Kto sięgnie po trofeum? Relacja live i wynik na żywo meczu Polska - Czechy od godz. 20:00 na Polsatsport.pl.
Droga Biało-Czerwonych w czempionacie Europy nie była usłana różami. Polacy po tie-breaku wygrali z Portugalią, ale przegrali w pięciu setach z Ukrainą. Zwycięstwo z Izraelem 3:0 dało im jednak awans do półfinału, gdzie czekali Francuzi. Z "Trójkolorowymi" ekipa Piotra Grabana poradziła sobie bez większego problemu i triumfowała 3:0.
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Czesi z kolei w każdym meczu musieli bardzo się "napocić", by odnieść wiktorię. Na start wygrali z Francuzami 3:2, późniejsze mecze z Włochami i Bułgarią zakończyli w czterech setach, a w półfinale mierzyli się z Izraelem. I choć przegrywali już 0:2, odwrócili losy losy całego starcia, ostatecznie triumfując po tie-breaku.
Mistrzostwa Europy siatkarzy do lat 22 są rozgrywane w dniach 29 czerwca - 4 lipca w mieście Albufeira w Portugalii. Rywalizowało w nich osiem reprezentacji.
Relacja live i wynik na żywo meczu Polska - Czechy od godz. 20:00 na Polsatsport.pl.Przejdź na Polsatsport.pl