Halo tu Wimbledon. Transmisja TV i stream online - 05.07
Trwa kolejna edycja Wimbledonu. To oznacza, że na anteny Polsatu Sport powrócił program "Halo tu Wimbledon", w którym omawiać będziemy najważniejsze wydarzenia z londyńskich kortów. Transmisja kolejnego odcinka programu w niedzielę w Polsacie Sport 1, na Polsatsport.pl i na Polsat Box Go 1 lipca o godzinie 11:00.
Eksperci Polsatu Sport przeanalizują sobotnie spotkania na kortach Wimbledonu, w których m.in. Iga Świątek przegrała z Alexandrą Ealą.
Zapowiemy też niedzielne mecze. W jednym z nich Hubert Hurkacz zmierzy się z Janem-Lennardem Struffem w ramach czwartej rundy.
Mecze Wimbledonu transmitowane są na antenach Polsatu Sport, na platformie Polsat Box Go oraz na portalu Polsatsport.pl.
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Transmisja programu "Halo tu Wimbledon" w niedzielę o godzinie 11:00 w Polsacie Sport 1, na Polsatsport.pl, na Polsat Box Go.