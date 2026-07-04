Halo tu Wimbledon. Transmisja TV i stream online - 05.07

Tenis

Trwa kolejna edycja Wimbledonu. To oznacza, że na anteny Polsatu Sport powrócił program "Halo tu Wimbledon", w którym omawiać będziemy najważniejsze wydarzenia z londyńskich kortów. Transmisja kolejnego odcinka programu w niedzielę w Polsacie Sport 1, na Polsatsport.pl i na Polsat Box Go 1 lipca o godzinie 11:00.

Logo Wimbledonu z napisem "halo tu wimbledon" na ciemnogranatowym tle.
fot. Polsat Sport

Eksperci Polsatu Sport przeanalizują sobotnie spotkania na kortach Wimbledonu, w których m.in. Iga Świątek przegrała z Alexandrą Ealą.

Zapowiemy też niedzielne mecze. W jednym z nich Hubert Hurkacz zmierzy się z Janem-Lennardem Struffem w ramach czwartej rundy.

 

Mecze Wimbledonu transmitowane są na antenach Polsatu Sport, na platformie Polsat Box Go oraz na portalu Polsatsport.pl.


Transmisja programu "Halo tu Wimbledon" w niedzielę o godzinie 11:00 w Polsacie Sport 1, na Polsatsport.pl, na Polsat Box Go.

Polsat Sport
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TENISWIMBLEDON
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