Hubert Hurkacz - Jan-Lennard Struff. Wynik meczu Wimbledonu. Kto wygrał?
Hubert Hurkacz - Jan-Lennard Struff to spotkanie czwartek rundy Wimbledonu 2026. Wynik meczu - kto wygrał mecz Hurkacz - Struff?
Czas na kolejny mecz Hurkacza podczas Wimbledonu 2026. Jak do tej pory tenisista z Wrocławia spisuje się znakomicie w tegorocznej edycji i zameldował się już w czwartej rundzie tej wielkoszlemowej imprezy.
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Jego rywalem w tej fazie turnieju będzie Niemiec Jan-Lennard Struff. W poprzedniej rundzie sprawił wielką sensację, eliminując Daniiła Miedwiediewa.
- Zdecydowanie (jest trudnym rywalem - przyp. red.), pokonał Daniiła. Potrafi grać agresywnie, jest świetny. Wygrywając 3:0 z Miedwiediewem, pokazał klasę - oznajmił Hurkacz w rozmowie z Polsatem Sport.
Jak Hurkacz poradzi sobie w starciu ze Struffem?
Hurkacz - Struff. Wynik meczu Wimbledonu. Kto wygrał?
Wynik meczu Hurkacz - Struff poznamy w niedzielę 5 lipca. O tym, kto wygrał mecz Hurkacz - Struff w Wimbledonie, poinformujemy tuż po zakończeniu starcia.Przejdź na Polsatsport.pl