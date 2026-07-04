Hubert Hurkacz - Jan-Lennard Struff. Wynik meczu Wimbledonu. Kto wygrał?

Czas na kolejny mecz Hurkacza podczas Wimbledonu 2026. Jak do tej pory tenisista z Wrocławia spisuje się znakomicie w tegorocznej edycji i zameldował się już w czwartej rundzie tej wielkoszlemowej imprezy.

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Jego rywalem w tej fazie turnieju będzie Niemiec Jan-Lennard Struff. W poprzedniej rundzie sprawił wielką sensację, eliminując Daniiła Miedwiediewa.

- Zdecydowanie (jest trudnym rywalem - przyp. red.), pokonał Daniiła. Potrafi grać agresywnie, jest świetny. Wygrywając 3:0 z Miedwiediewem, pokazał klasę - oznajmił Hurkacz w rozmowie z Polsatem Sport.

Jak Hurkacz poradzi sobie w starciu ze Struffem?

Hurkacz - Struff. Wynik meczu Wimbledonu. Kto wygrał?

Wynik meczu Hurkacz - Struff poznamy w niedzielę 5 lipca. O tym, kto wygrał mecz Hurkacz - Struff w Wimbledonie, poinformujemy tuż po zakończeniu starcia.

Polsat Sport