Jelena Ostapenko w ogniu krytyki! Polska tenisistka nie przebierała w słowach

Jelena Ostapenko to jedna z najbardziej rozpoznawalnych tenisistek w tourze. Łotyszka słynie z dość agresywnej gry, ale także ze swojego temperamentnego zachowania na korcie.

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Ostapenko przynajmniej kilkukrotnie dała się poznać tenisowym kibicom ze swoich kontrowersyjnych zachowań na korcie, jak i poza nim. Głośno o zawodniczce z Łotwy zrobiło się m.in podczas Australian Open, gdy uderzona przez nią piłka trafiła rywalkę w głowę. Zdarzyło jej się także nakrzyczeć na kibica czy... podnieść spódniczkę podczas kłótni z sędzia na Wimbledonie!

W piątek 29-latka pożegnała się z tegorocznymi zmaganiami w Londynie. Jej pogromczynią w trzeciej rundzie okazała się liderka światowego notowania, Aryna Sabalenka (6:4, 6:4).

- Trzymałam kciuki za Arynę. Nie jestem fanką Ostapenko. Znamy się z touru. Nie jest to przyjazna osoba. Mocno patrzy na czubek własnego nosa, pokazuje wyższość i jest w stanie ci dopiec na treningach. Szanuję za to, jak gra, za jej tenis, natomiast jako osoba jest dla mnie na "nie" - zdradziła Paula Kania-Choduń w programie "Halo tu Wimbledon".

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W 2018 roku Ostapenko dotarła do półfinału Wimbledonu. Tam pokonała ją Angelique Kerber (3:6, 3:6).

Jak co roku mecze Wimbledonu można oglądać na sportowych antenach Polsatu.

KP, Polsat Sport