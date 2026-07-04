Jelena Ostapenko w ogniu krytyki! Polska tenisistka nie przebierała w słowach

Tenis

Jelena Ostapenko od lat jest uważana za jedną z najbardziej kontrowersyjnych postaci w kobiecym tourze. Łotyszka czasem robi bądź mówi coś, czym nie zaskarbia sobie sympatii innych zawodniczek. Podobnie jest z byłą reprezentantką Polski, Paulą Kanią-Choduń.

Jelena Ostapenko wykonująca uderzenie rakietą tenisową podczas meczu.
fot. AFP
Jelena Ostapenko przegrała z Aryną Sabalenkę w trzeciej rundzie Wimbledonu

Jelena Ostapenko to jedna z najbardziej rozpoznawalnych tenisistek w tourze. Łotyszka słynie z dość agresywnej gry, ale także ze swojego temperamentnego zachowania na korcie. 

 

ZOBACZ TAKŻE: Maja Chwalińska padła ofiarą oszusta! "Nie zwracajcie uwagi"

 

Ostapenko przynajmniej kilkukrotnie dała się poznać tenisowym kibicom ze swoich kontrowersyjnych zachowań na korcie, jak i poza nim. Głośno o zawodniczce z Łotwy zrobiło się m.in podczas Australian Open, gdy uderzona przez nią piłka trafiła rywalkę w głowę. Zdarzyło jej się także nakrzyczeć na kibica czy... podnieść spódniczkę podczas kłótni z sędzia na Wimbledonie!

 

W piątek 29-latka pożegnała się z tegorocznymi zmaganiami w Londynie. Jej pogromczynią w trzeciej rundzie okazała się liderka światowego notowania, Aryna Sabalenka (6:4, 6:4).

 

- Trzymałam kciuki za Arynę. Nie jestem fanką Ostapenko. Znamy się z touru. Nie jest to przyjazna osoba. Mocno patrzy na czubek własnego nosa, pokazuje wyższość i jest w stanie ci dopiec na treningach. Szanuję za to, jak gra, za jej tenis, natomiast jako osoba jest dla mnie na "nie" - zdradziła Paula Kania-Choduń w programie "Halo tu Wimbledon". 

 

 

 

 

W 2018 roku Ostapenko dotarła do półfinału Wimbledonu. Tam pokonała ją Angelique Kerber (3:6, 3:6). 

 

Jak co roku mecze Wimbledonu można oglądać na sportowych antenach Polsatu.

KP, Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
INNEJELENA OSTAPENKOPAULA KANIA-CHODUŃTENISWIMBLEDON
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Anna Kalinskaya - Belinda Bencic. Skrót meczu
Zobacz także

Wimbledon 2026. Wyniki i skróty meczów kobiet - 03.07 (WIDEO)

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 