Klopp coraz bliżej przejęcia reprezentacji Niemiec?! "Jestem gotowy"

59-letni Klopp jest głównym i najbardziej pożądanym kandydatem niemieckiej federacji (DFB) do zastąpienia Juliana Nagelsmanna, który zrezygnował z dalszej pracy pod wpływem perswazji działaczy po odpadnięciu w 1/16 finału mistrzostw świata.

- Julian zrezygnował, a federacja pracuje nad następcą i skontaktowała się ze mną - powiedział Klopp, który w trakcie mundialu pracuje jako ekspert stacji Magenta TV.

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Jego nazwisko jako jedyne pojawiło się w piątkowym komunikacie DFB na temat odejścia Nagelsmanna i przyszłości zespołu narodowego. Jak wskazano, Klopp "zasygnalizował gotowość" do przejęcia sterów kadry.

Były trener FSV Mainz, Borussii Dortmund, gdzie prowadził polskie trio: Roberta Lewandowskiego, Jakuba Błaszczykowskiego i Łukasza Piszczka, i Liveropoolu przekazał, że rozmowy zajmą trochę czasu ze względu na jego obecny kontrakt szefa ds. futbolu w globalnej sieci klubów Red Bulla.

Niemiec nie trenował żadnego konkretnego zespołu od odejścia z Liverpoolu w 2024 roku. Opuszczając ten klub, z którym m.in. wygrał Ligę Mistrzów i zdobył mistrzostwo Anglii, tłumaczył, że po dziewięciu latach "brakuje mu energii".

- Gdy dwa lata temu odchodziłem z Liverpoolu, to powiedziałem, że brakuje mi energii na inną pracę lub na kolejny rok w tym klubie. Od tego czasu zdołałem się jednak naładować, jestem gotowy – podkreślił.

Jak dodał, uważa, że w niemieckim futbolu, także w reprezentacji, potrzebne są gruntowne zmiany i zaznaczył, że potrzebne będą "intensywne rozmowy" z federacją, aby uzgodnić kluczowe kwestie.

- Niemiecka piłka nożna jest w punkcie zwrotnym. Musimy gruntownie zmienić pewne rzeczy. Niezależnie od tego, czy ostatecznie będę to ja, czy ktokolwiek inny, nie zmienia to faktu, że zmiany są konieczne - nadmienił charyzmatyczny szkoleniowiec.

Niemcy w trzecim kolejnym mundialu nie odniosły sukcesu. Po wywalczeniu czwartego tytułu w 2014 roku, w dwóch kolejnych edycjach MŚ odpadły w fazie grupowej, a teraz w pierwszej rundzie pucharowej - 1/16 finału. Oznacza to, że zespół nie wygrał meczu fazy pucharowej od czasu pokonania Argentyny w finale w 2014 roku.

Klopp jest mocno zaangażowany w pracę eksperta w trakcie MŚ. m.in. brał udział w pomeczowych rozmowach z Nagelsmannem przy boisku. Podkreślił, że uważa 38-latka za świetnego trenera i nie wini go za obecną sytuację kadry narodowej, która ma "głębsze przyczyny". Zaraz po porażce w serii rzutów karnych z Paragwajem, która zakończyła występ Niemców w mundialu za oceanem, powiedział, że nie myślał o objęciu posady selekcjonera.

Niemcy to jedna z co najmniej ośmiu reprezentacji, która po turnieju w USA, Kanadzie i Meksyku będzie mieć nowego szkoleniowca.

KP, PAP