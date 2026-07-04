Kolejna polska tenisistka zagra na Wimbledonie! Legenda poznała rywalki
Agnieszka Radwańska wystąpi w turnieju legend Wimbledonu 2026. Polska tenisistka wystąpi w duecie z Caroline Wozniacki, Dunką polskiego pochodzenia. Legendarne tenisistki właśnie poznały grupowe rywalki w tegorocznej edycji.
To nie pierwszy raz, kiedy 37-letnia Radwańska weźmie udział w tej imprezie. Rok temu rywalizowała w deblowym duecie z Magdaleną Rybarikovą.
ZOBACZ TAKŻE: Szok! Jelena Rybakina odpadła z Wimbledonu 2026. Nokaut w drugim secie
Tym razem "Isia" stworzy hitowy duet z Wozniacki. Polka i Dunka poznały właśnie rywalki w grupie B.
Grupa A:
Dominika Cibulkova/Barbora Strycova
Eugenie Bouchard/Anett Kontaveit
Sabine Lisicki/Katie O'Brien
Vania King/Jarosława Szwiedowa
Grupa B:
Agnieszka Radwańska/Caroline Woźniacki
Magdalena Rybarikova/Lucie Safarova
Kirsten Flipkens/Daniela Hantuchova
Angelique Kerber/Andrea Petkovic
Radwańska to finalistka Wimbledonu z 2012 roku. W decydującym meczu Polka musiała uznać wyższość Sereny Williams, przegrywając z legendarną Amerykanką w trzech setach. Właśnie w 2012 roku tenisistka z Krakowa plasowała się na drugim miejscu w rankingu WTA.
Transmisje Wimbledonu 2026 można śledzić na sportowych antenach Polsatu oraz online w Polsat Box Go.Przejdź na Polsatsport.pl