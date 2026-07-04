Kolejna polska tenisistka zagra na Wimbledonie! Legenda poznała rywalki

To nie pierwszy raz, kiedy 37-letnia Radwańska weźmie udział w tej imprezie. Rok temu rywalizowała w deblowym duecie z Magdaleną Rybarikovą.

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Tym razem "Isia" stworzy hitowy duet z Wozniacki. Polka i Dunka poznały właśnie rywalki w grupie B.



Grupa A:



Dominika Cibulkova/Barbora Strycova

Eugenie Bouchard/Anett Kontaveit

Sabine Lisicki/Katie O'Brien

Vania King/Jarosława Szwiedowa

Grupa B:

Agnieszka Radwańska/Caroline Woźniacki

Magdalena Rybarikova/Lucie Safarova

Kirsten Flipkens/Daniela Hantuchova

Angelique Kerber/Andrea Petkovic

Tak dziś wygląda Agnieszka Radwańska. Słynna tenisistka nadal zachwyca (ZDJĘCIA) Zobacz galerię

Radwańska to finalistka Wimbledonu z 2012 roku. W decydującym meczu Polka musiała uznać wyższość Sereny Williams, przegrywając z legendarną Amerykanką w trzech setach. Właśnie w 2012 roku tenisistka z Krakowa plasowała się na drugim miejscu w rankingu WTA.

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BS, Polsat Sport