Kontuzja pokrzyżowała plany! Serena Williams wycofała się z Wimbledonu

Podczas tegorocznej edycji Wimbledonu 44-latka wróciła do rywalizacji singlowej po niemal czterech latach przerwy. Odpadła ona jednak już po pierwszym pojedynku turnieju, który przegrała z młodą Australijką Mayą Joint 3:6, 7:6 (6), 3:6. W trakcie tego spotkania Amerykanka poczuła bardzo silny ból w prawym kolanie.

W sobotni wieczór za pośrednictwem Instagrama Williams przekazała, że uraz wykluczy ją ze zmagań w deblu, gdzie miała zagrać w duecie ze swoją siostrą - Venus. Otrzymały one od organizatorów dziką kartę do głównej drabinki, a na otwarcie rywalizacji czekało je starcie z Solaną Sierrą oraz Camilą Osorio.

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"Pęka mi serce, że muszę zrezygnować z debla. Powrót na kort był darem od losu, a szansa na ponowny występ z Venus znaczyła dla mnie niewyobrażalnie dużo. Zrobiłam wszystko, co w mojej mocy, lecz niestety kolano po prostu nie pozwala na grę. Dziękuję kibicom za wsparcie, dzięki wam ten powrót miał aż tak ogromne znaczenie" - wyznała zawodniczka w oświadczeniu opublikowanym na Instagramie.

Warto przypomnieć, że siostry Williams w przeszłości triumfowały na trawiastych kortach w Londynie łącznie aż sześć razy.

44-latka to siedmiokrotna mistrzyni Wimbledonu. Swój ostatni tytuł w tych zawodach zdobyła w 2016 roku, z kolei w sezonie 2012 pokonała w finale Agnieszkę Radwańską 6:1, 5:7, 6:2. Amerykanka to zdobywczyni Karierowego Złotego Wielkiego Szlema w grze pojedynczej i podwójnej. W swoim dorobku ma też złote medale olimpijskie - w singlu z Londynu (2012) oraz w deblu z Sydney (2000), Pekinu (2008) i Londynu (2012). Jako szósta tenisistka w historii w tym samym czasie liderowała w klasyfikacji singlistek oraz deblistek.

ŁO, Polsat Sport