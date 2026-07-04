Lider nie zawiódł! Antonelli ze zwycięstwem w sprincie

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Lider klasyfikacji generalnej mistrzostw świata Formuły 1 Włoch Kimi Antonelli z teamu Mercedes GP wygrał na torze w angielskim Silverstone czwarty z sześciu zaplanowanych w tym sezonie sprintów i zyskał osiem punktów.

Kierowca Formuły 1 w niebieskiej czapce i czarnym kombinezonie z logo Mercedesa, wykonujący gest ręką.
fot. PAP/EPA
Kimi Antonelli wygrał sprint we Włoszech

Na 100-kilometrowej trasie Antonelli wyprzedził trzech kierowców gospodarzy - drugi był Lewis Hamilton z Ferrari, trzeci broniący tytułu Lando Norris z McLarena, a czwarty George Russell z Mercedesa. 19-letni kierowca po raz pierwszy zwyciężył w sprincie.

 

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- Imponujące, świetna robota - chwalił zespół Antonellego po przekroczeniu linii mety. - Jest moc, świetna współpraca, musimy pracować dalej - odparł kierowca.

 

Dzięki ośmiu punktom za ten triumf Włoch prowadzi w klasyfikacji MŚ kierowców z dorobkiem 179, drugi jest Russell - 136, trzeci Hamilton - 132.

 

Ten ostatni jest "królem" Silverstone, gdyż zwyciężył tu dziewięć razy.

 

W sobotę czekają jeszcze kierowców kwalifikacje do niedzielnej, już 77. edycji wyścigu na tym obiekcie. 

KP, PAP
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FORMUŁA 1KIMI ANTONELLIMOTO
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