Lider nie zawiódł! Antonelli ze zwycięstwem w sprincie

Na 100-kilometrowej trasie Antonelli wyprzedził trzech kierowców gospodarzy - drugi był Lewis Hamilton z Ferrari, trzeci broniący tytułu Lando Norris z McLarena, a czwarty George Russell z Mercedesa. 19-letni kierowca po raz pierwszy zwyciężył w sprincie.

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- Imponujące, świetna robota - chwalił zespół Antonellego po przekroczeniu linii mety. - Jest moc, świetna współpraca, musimy pracować dalej - odparł kierowca.

Dzięki ośmiu punktom za ten triumf Włoch prowadzi w klasyfikacji MŚ kierowców z dorobkiem 179, drugi jest Russell - 136, trzeci Hamilton - 132.

Ten ostatni jest "królem" Silverstone, gdyż zwyciężył tu dziewięć razy.

W sobotę czekają jeszcze kierowców kwalifikacje do niedzielnej, już 77. edycji wyścigu na tym obiekcie.

KP, PAP