Lionel Messi goni Cristiano Ronaldo. Takiego pojedynku jeszcze nie było
Lionel Messi ma już 124 bramki w drużynie narodowej, co daje mu drugie miejsce na świecie w klasyfikacji wszech czasów. Lepszy pod tym względem jest tylko Portugalczyk Cristiano Ronaldo - 146.
Messi trafił do siatki w piątkowym meczu 1/16 mistrzostw świata z Republiką Zielonego Przylądka (3:2 po dogr.).
ZOBACZ TAKŻE: Znamy ostatniego uczestnika 1/8 finału. Wszystko już jasne
Szósty, ex aequo z Malezyjczykiem Mokhtarem Daharim, jest Robert Lewandowski - 89.
Piłkarze z największą liczbą goli w reprezentacji (* - wciąż aktywni):
146 - Cristiano Ronaldo (Portugalia)*
124 - Lionel Messi (Argentyna)*
108 - Ali Daei (Iran) 1993-2006
95 - Sunil Chhetri (Indie)*
92 - Romelu Lukaku (Belgia)*
89 - Mokhtar Dahari (Malezja) 1972-85
- Robert Lewandowski (Polska)*
85 - Ali Mabkhout (Zjednoczone Emiraty Arabskie)*
84 - Ferenc Puskas (Węgry/Hiszpania) 1945-56
- Harry Kane (Anglia)*