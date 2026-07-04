Lionel Messi przyznał to po trudnym meczu. Wskazał błędy

- Myślę, że nie potrafiliśmy dobrze ich naciskać, nasze linie były zbyt oddalone od siebie i było trochę chaosu. Zawsze mieli o jednego zawodnika więcej, bo nie potrafiliśmy się dopasować, dlatego utrzymywali się przy piłce i zmuszali nas do biegania - zauważył Messi, który zdobył w tym spotkaniu siódmą bramkę w MŚ w Ameryce Północnej, a 20. licząc też wcześniejsze mundiale. Pod obydwoma względami nie ma sobie równych.

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Selekcjoner reprezentacji Argentyny Lionel Scaloni podkreślił, że taki mecz, jak w piątek wieczorem w Miami, zdarza się rzadko w historii, a jego drużyna "zbyt mocno" ucierpiała.

- To był naprawdę trudny mecz, ale zawsze trzeba skupiać się na pozytywach. Ta drużyna nigdy się nie poddaje, a to jest o wiele ważniejsze niż cokolwiek innego. Spośród 100 meczów, ten jest jednym z tych, które najbardziej zapisały się w mojej pamięci jako trenera. Bo to mistrzostwa świata, bo w tym meczu wydarzyło się tak wiele. Muszę też oddać sprawiedliwość naszym przeciwnikom. Udowodnili, że są świetną drużyną. Prawda jest taka, że wszyscy skończyli mecz bardzo zmęczeni, dali z siebie wszystko - powiedział Scaloni.

- To jest Argentyna. Jeśli tego nie rozumiesz, to trudno. My, Argentyńczycy, zrozumiemy to, bo nic nie przychodzi łatwo. Po takim meczu wychodzimy silniejsi. Nie ma mowy, żebyśmy nie wyszli z niego silniejsi - dodał.

Z kolei trener debiutującej w mistrzostwach świata reprezentacji Republiki Zielonego Przylądka Bubista podkreślił, że jest dumny z występu swoich podopiecznych.

- Zremisowaliśmy dwa razy z mistrzami świata (Hiszpanią i Urugwajem - przyp. red.), doprowadziliśmy do dogrywki... Przede wszystkim jesteśmy dumni z naszych zawodników, którzy godnie nas reprezentowali w mistrzostwach świata. Pokazaliśmy swoją tożsamość - skomentował Bubista.

PAP