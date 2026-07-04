Maja Chwalińska padła ofiarą oszusta! "Nie zwracajcie uwagi"

Przypomnijmy - niedawno Chwalińska zszokowała świat tenisa, jako kwalifikantka dochodząc do finału Rolanda Garrosa. W decydującym meczu Polka musiała uznać wyższość Mirry Andriejewej, która triumfowała w dwóch setach.

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Po dojściu do finału French Open kibice z Polski mieli nadzieję, że Chwalińska równie dobrze zaprezentuje się podczas Wimbledonu. Zawodniczka z Dąbrowy Górniczej odpadła jednak już w pierwszej rundzie zmagań w singlu, kiedy lepsza od niej okazała się Mananchaya Sawangkaew. Warto jednak dodać, że od końcówki drugiej partii Polka zmagała się z kontuzją kostki.

Wielki sukces i równie ogromna charyzma zaowocowały wzrostem popularności 24-latki w Internecie. Dość powiedzieć, że przed startem Rolanda Garrosa na Instagramie obserwowało ją około 25 tysięcy użytkowników, a obecnie liczba ta wynosi 595 tysięcy.

Niestety, wzrost liczby fanów wiąże się również z negatywnymi skutkami. W ostatnich dniach w serwisie X pojawił się profil podszywający się pod Chwalińską. Fałszywe konto szybko zyskało popularność.

W końcu głos w sprawie tego profilu zabrała sama zainteresowana.

"Krótka, ale ważna informacja: nie mam konta na X (dawniej Twitterze). Moim jedynym oficjalnym profilem w mediach społecznościowych jest Instagram. Proszę, nie zwracajcie uwagi na żadne inne konta podszywające się pode mnie – nie należą do mnie i nie są ze mną w żaden sposób powiązane. Bardzo dziękuję za wasze wsparcie. Proszę, nie wchodźcie w interakcje z żadnymi innymi kontami poza moim oficjalnym profilem na Instagramie" - napisała Chwalińska.

Transmisje Wimbledonu 2026 można śledzić na sportowych antenach Polsatu oraz online w Polsat Box Go.

KP, Polsat Sport