Maja Chwalińska padła ofiarą oszusta! "Nie zwracajcie uwagi"

Tenis

Maja Chwalińska przeżywa właśnie swoje "5 minut", jeśli chodzi o rozkwit popularności w sieci. Niestety, wzrost liczby fanów wiąże się również z negatywami, a te okazały się poważne. W popularnym serwisie internetowym ktoś podszył się pod tenisistkę i publikował w jej imieniu posty. Teraz głos w tej sprawie zabrała sama zainteresowana.

Tenisistka Maja Chwalińska z rakietą w dłoni, skupiona podczas gry na korcie.
fot. PAP/EPA
Maja Chwalińska ostrzega przed fałszywym profilem w mediach społecznościowych

Przypomnijmy - niedawno Chwalińska zszokowała świat tenisa, jako kwalifikantka dochodząc do finału Rolanda Garrosa. W decydującym meczu Polka musiała uznać wyższość Mirry Andriejewej, która triumfowała w dwóch setach.

 

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Po dojściu do finału French Open kibice z Polski mieli nadzieję, że Chwalińska równie dobrze zaprezentuje się podczas Wimbledonu. Zawodniczka z Dąbrowy Górniczej odpadła jednak już w pierwszej rundzie zmagań w singlu, kiedy lepsza od niej okazała się Mananchaya Sawangkaew. Warto jednak dodać, że od końcówki drugiej partii Polka zmagała się z kontuzją kostki.

 

Wielki sukces i równie ogromna charyzma zaowocowały wzrostem popularności 24-latki w Internecie. Dość powiedzieć, że przed startem Rolanda Garrosa na Instagramie obserwowało ją około 25 tysięcy użytkowników, a obecnie liczba ta wynosi 595 tysięcy.

 

Niestety, wzrost liczby fanów wiąże się również z negatywnymi skutkami. W ostatnich dniach w serwisie X pojawił się profil podszywający się pod Chwalińską. Fałszywe konto szybko zyskało popularność.

 

W końcu głos w sprawie tego profilu zabrała sama zainteresowana. 

 

"Krótka, ale ważna informacja: nie mam konta na X (dawniej Twitterze). Moim jedynym oficjalnym profilem w mediach społecznościowych jest Instagram. Proszę, nie zwracajcie uwagi na żadne inne konta podszywające się pode mnie – nie należą do mnie i nie są ze mną w żaden sposób powiązane. Bardzo dziękuję za wasze wsparcie. Proszę, nie wchodźcie w interakcje z żadnymi innymi kontami poza moim oficjalnym profilem na Instagramie" - napisała Chwalińska. 

 

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INNEMAJA CHWALIŃSKATENIS
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