Marian Kmita: Cabo Verde golo! Afryka gola!

Co ciekawe, a pewnie Gianni Infantino tego nie zakładał, przy okazji realizuje starożytną zasadę olimpijską barona Pierre'a de Coubertin, że już sam udział w turnieju to zaszczyt i radość. Szczególnie dla drużyn z Afryki.

A dlaczego właśnie z Afryki, a nie z Azji albo Oceanii? Ano dlatego, ze "Czarny Ląd" przebijał się do elity światowego futbolu długo i cierpliwie, przez dekady będąc na łasce i niełasce systemów kwalifikacji do finałów MŚ wymyślanych przez kolejne władze FIFA. I pewnie nawet sam Jules Rimet, rozmyślając prawie sto lat temu, jak i gdzie zorganizować pierwszy światowy czempionat, w najpiękniejszej wizji nie zakładał, że urodzi takiego politycznego i finansowego giganta. Dlatego o organizację turnieju biją się dzisiaj największe potęgi ziemskiego globu, a udział w nim to wielki honor, nawet dla drwali z Austrii czy Szwecji, a co dopiero dla uroczych zawodników Republiki Cabo Verde. Na tym tle kolorowe zespoły z Maroka, Egiptu, Senegalu, Wybrzeża Kości Słoniowej czy właśnie Wysp Zielonego Przylądka to powiew świeżego wiatru w tym do cna skomercjalizowanym futbolowym systemie, gdzie na koniec, nawet w epoce VAR-u, i tak musi wygrać ten, co ma wygrać.

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I aż trudno uwierzyć, że kiedyś, w tak radosnym dla nas WM 1974, gdy drużyna Zairu (współczesna DR Konga) w kompromitującym stylu przegrała trzy mecze z bilansem bramek 0:14, FIFA poważnie zastanawiała się nad sensem dalszego kwalifikowania do finałowego turnieju drużyn z Afryki. Na szczęście już po czterech lata, na mundialu w Argentynie Tunezja napędziła sporo strachu i nam, i Niemcom, grając i efektownie, i skutecznie. Do awansu z grupy zabrakło niewiele, tak samo, jak Kameruńczykom cztery lata później. Polska młodzież może tego nie pamiętać, ale starsi kibice na pewno utrwalili w pamięci męki Włochów (późniejszy zwycięzca turnieju) i Polaków (trzecia drużyna MŚ’82) w grupowych meczach z "Nieposkromionymi Lwami". W 1986 było jeszcze lepiej. Maroko nie tylko efektownie wygrało grupę z Anglią, Polską i Portugalią (!), ale w 1/8 finału minimalnie przegrało z późniejszym wicemistrzem świata - drużyną Niemiec.

Progresja trwała, rosły apetyty i ambicje afrykańskiego futbolu. Po czterech latach, na mundialu we Włoszech, w ćwierćfinale Anglicy dopiero po dogrywce pokonali rewelacyjny Kamerun, a zdobywca zwycięskiej bramki Gary Lineker mówił z wielkim szacunkiem o pokonanych. W konsekwencji tego sukcesu FIFA zdecydowała, że na następnych mistrzostwach w USA miały wystąpić już trzy afrykańskie drużyny. I tak się stało. Zagrały Kamerun, Maroko i Nigeria, ale tylko ta ostatnia zrobiła dobre wrażenie, wygrywając grupę z Argentyną Diego Maradony, Bułgarią i Grecją. Po bardzo zaciętym boju przegrała 1/8 finału. 1:2 z późniejszym wicemistrzem świata Włochami.

FIFA coraz mocniej stawiała na Afrykę. W 1998 roku we Francji zagrało już pięciu reprezentantów kontynentu, ale tylko Nigeria wyszła ze swojej grupy, pokonując m.in. Hiszpanię Hierro, Raula i Luisa Enrique! Po czterech latach na mundialu w Korei i Japonii bohaterami byli już Senegalczycy, którzy w grupie odesłali do domu mistrzów świata Francuzów i zawsze groźnych Urugwajczyków. W 1/8 finału skorzystali z zapomnianej już instytucji tzw. "złotego gola" i pokonali 2:1 Szwedów, a w ćwierćfinale ulegli po dramatycznym meczu i kolejnym "złotym" trafieniu – brązowym medalistom mistrzostw – Turkom. W 2006 do tradycyjnych przedstawicieli afrykańskiej piłki dołączają Wybrzeże Kości Słoniowej, Angola i Ghana, a ta ostatnia z sercem, acz nieskutecznie, powalczy z Brazylią o ćwierćfinał. FIFA trochę się już martwi, bo za cztery lata finały przyznała RPA, a tu mamy mały regres w rozwoju afrykańskiej piłki. I słusznie się martwi, bowiem na stadionach Południowej Afryki zagrało aż sześć kontynentalnych drużyn a do 1/8 dotarła tylko jedna – ponownie Ghana. Tam pokonała po dogrywce USA, ale już w ćwierćfinale – dość nieszczęśliwie – uległa w karnych Urugwajowi, zatem całe wrażenie po pierwszym mundialu w Afryce wypadło tak sobie.

W Brazylii w 2014 roku tylko Nigeria i Algieria dotarły do przegranych meczów w 1/8 finału. Pierwsi – dość gładko z Francuzami, drudzy – po zaciętej walce i dogrywce z Niemcami. Mały progres, ale na następnym turnieju w Rosji kompletna klapa. Z grupy nie wyszła żadna z pięciu afrykańskich drużyn!

FIFA zaczęła się poważnie martwić, ale antycypowała takie kłopoty. Inwestycja w Afrykę to przecież jeden z filarów globalnych inwestycji światowej federacji, a tu po dekadach łożenia środków i organizacyjnej zapobiegliwości coś zaczyna zgrzytać. Trzeba więc było uciec do przodu. Wiedział o tym dobrze Gianni Infantino już w 2016 roku, kiedy zastępował Seppa Blattera na tronie szefa FIFA. Wiedział też, że musi godzić wodę z ogniem, czyli interesy USA (czytaj Donalda Trumpa) z interesami np. Maroka (czytaj króla Muhammada VI) głównych rywali do organizacji mundialu 2026. Stąd rewolucja rozszerzenia turnieju finałowego do ekstremalnej objętości 48 startujących zespołów oraz gwarancja aż 10 miejsc dla Afryki, mocno krytykowana przez działaczy UEFA.

W międzyczasie życie przyniosło FIFA poważny atut - rewelacyjny start na mundialu w Katarze drużyny z Maroka, która, jako pierwsza w historii piłkarskich mistrzostw świata drużyna z Afryki, walczyła bezpośrednio o medal. Krytyków było coraz mniej, a trwający mundial, a szczególnie wydarzenia dzisiejszej nocy – symbolicznie – rozwiały wszelkie rozterki dotyczące politycznego wsparcia piłkarskiej Afryki. Bo czy jest coś piękniejszego dla istoty futbolu niż obraz zatroskanej miny Leo Messiego, po strzeleniu wyrównującej bramki przez dzielną drużynę Cabo Verde w dogrywce meczu ze wciąż aktualnymi mistrzami świata?!