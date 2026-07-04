Media grzmią po meczu Argentyny na MŚ! "Tytuł mistrza nie wystarczy"

Argentyna pokonała Republikę Zielonego Przylądka 3:2 po dogrywce (w regulaminowym czasie gry było 1:1) w meczu 1/16 finału piłkarskich mistrzostw świata na przedmieściach Miami. Kolejnym rywalem "Albicelestes" będzie Egipt.

Komentująca spotkanie argentyńska prasa przyznaje, że zwycięstwo nad mundialowym debiutantem kosztowało podopiecznych Lionela Scaloniego więcej wysiłków i dostarczyło kibicom więcej nerwów, niż się spodziewano.

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"Argentyna się męczyła, rozegrała swój najgorszy mecz na turnieju, ale dzięki dumie wywalczyła zwycięstwo i utrzymała się w grze" – oceniła telewizja TN, dodając, że "ta historia mogła być horrorem", ale "zakończyła się szczęśliwie".

"Lekcja ze zwycięstwa: Argentyna wie, że od tej pory tytuł mistrza nie wystarczy" – ocenił w nagłówku dziennik "La Nacion". Według gazety "jeśli drużyna chce podtrzymać marzenia o obronie tytułu, nie może pozwolić sobie na kolejny taki występ".

"Ależ sposób na cierpienie, Argentyno. Łzy przyszły w tym mundialu trochę za wcześnie" – napisał z kolei dziennik "Pagina 12". Jego zdaniem słabo grał nawet uwielbiany przez kibiców kapitan argentyńskiej drużyny Leo Messi, natomiast dobry występ zaliczył bramkarz "Niebieskich Rekinów" Vozinha i kilku innych reprezentantów Republiki Zielonego Przylądka.

"Argentyna męczyła się jak nigdy, ale wciąż jest na mundialu" – napisał dziennik "Clarin". Podkreślił, że większość argentyńskich piłkarzy zakończyła mecz ze skurczami mięśni, co może być sygnałem ostrzegawczym przed meczem z Egiptem.

Gazeta przypomniała powiedzenie Scaloniego, że "drużyna musi umieć cierpieć". Po meczu z Republiką Zielonego Przylądka reprezentacja Argentyny "zdobyła dyplom z wyróżnieniem z umiejętności przetrwania męczarni" – ocenił "Clarin".

"Ale teraz pora na świętowanie. I złapanie oddechu. W sobotę przekonamy się, ile dodatkowej pracy mieli po tym meczu lekarze dyżurujący na oddziałach kardiologicznych w całym kraju" – dodała gazeta.

KP, PAP