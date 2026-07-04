Miała dzień wolny, a tutaj taki przełom. Sabalenka triumfuje, co za wieści

Sabalenka mogła stracić pierwsze miejsce w rankingu WTA w przypadku dobrego wyniku Jeleny Rybakiny. Reprezentantka Kazachstanu dość niespodziewanie odpadła jednak w trzeciej rundzie Wimbledonu. Lepsza okazała się Elise Mertens, która wygrała 7:6 (9), 6:2.

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Tym samym nikt nie może już wyprzedzić Sabalenki, która na ten moment ma na koncie 8550 punktów. W niedzielę czeka ją mecz czwartej rundy z Naomi Osaką.

Pewne jest też, że na drugim miejscu pozostanie Rybakina. Na trzeciej pozycji znajduje się Jessica Pegula, a szansę na jej wyprzedzenie mają jeszcze Coco Gauff oraz Amanda Anisimowa.

Świątek, która w sobotę przegrała z Alexandrą Ealą w meczu trzeciej rundy, spadnie na co najmniej szóste miejsce w rankingu. Wyprzedzić ją mogą jeszcze wcześniej wspomniana Anisimowa, Karolina Muchova, Marta Kostiuk oraz Linda Noskova.

Polsat Sport