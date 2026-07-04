Miała dzień wolny, a tutaj taki przełom. Sabalenka triumfuje, co za wieści

Tenis

Aryna Sabalenka nie musiała wyjść w sobotę na kort, by otrzymać wspaniałe wieści. Liderka światowego rankingu na pewno pozostanie na szczycie po Wimbledonie.

Tenisistka Aryna Sabalenka odbija piłkę podczas meczu.
fot. PAP
Aryna Sabalenka

Sabalenka mogła stracić pierwsze miejsce w rankingu WTA w przypadku dobrego wyniku Jeleny Rybakiny. Reprezentantka Kazachstanu dość niespodziewanie odpadła jednak w trzeciej rundzie Wimbledonu. Lepsza okazała się Elise Mertens, która wygrała 7:6 (9), 6:2.

 

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Tym samym nikt nie może już wyprzedzić Sabalenki, która na ten moment ma na koncie 8550 punktów. W niedzielę czeka ją mecz czwartej rundy z Naomi Osaką.

 

Pewne jest też, że na drugim miejscu pozostanie Rybakina. Na trzeciej pozycji znajduje się Jessica Pegula, a szansę na jej wyprzedzenie mają jeszcze Coco Gauff oraz Amanda Anisimowa.

 

Świątek, która w sobotę przegrała z Alexandrą Ealą w meczu trzeciej rundy, spadnie na co najmniej szóste miejsce w rankingu. Wyprzedzić ją mogą jeszcze wcześniej wspomniana Anisimowa, Karolina Muchova, Marta Kostiuk oraz Linda Noskova.

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