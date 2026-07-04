Milan Pawelec w mistrzostwach Europy Moto2 w Jerez

Pochodzący z Nowego Tomyśla 19-latek rozpoczął obronę mistrzowskiego tytułu i swój drugi sezon w kategorii Moto2 od trzech finiszów na podium, w tym dwóch zwycięstw, podczas pierwszych czterech wyścigów.



Tydzień po zwycięstwie w portugalskim Estorilu podopieczny ORLEN Teamu został zaproszony do startu w mistrzostwach świata Moto2, w których zastąpił kontuzjowanego Hiszpana Alonso Lopeza w barwach włoskiego zespołu Gresini Racing.

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Po wyścigach w czeskim Brnie i holenderskim Assen, w najbliższy weekend młody Polak wróci do rywalizacji w mistrzostwach Europy Moto2 razem z hiszpańską ekipą AGR.



Podczas trzeciej z siedmiu rund ME Moto2 zawodników z całego świata czeka tylko jeden wyścig, który odbędzie się na wymagającym torze w Jerez de la Frontera w niedzielę o godzinie 13:00. Polscy kibice będą mogli śledzić zmagania na żywo na antenie Polsatu Sport Premium 2, na portalu polsatsport.pl oraz na kanale YouTube serii FIM Moto Junior.



"To wyjątkowo intensywna część sezonu, a runda w Jerez będzie dla mnie czwartym weekendem wyścigowym z rzędu – mówi Milan Pawelec. – Szansa startu w dwóch wyścigach mistrzostw świata po świetnym początku sezonu w mistrzostwach Europy i mistrzostwach Polski była dla mnie bardzo cenną lekcją. Bardzo dużo się nauczyłem, choć nie jestem zadowolony z pozycji, które udało mi się wywalczyć. Dziękuję zespołowi Gresini Racing za to doświadczenie i mam nadzieję, że nasze drogi skrzyżują się jeszcze w przyszłości. Teraz jednak skupiam się na zadaniu, jakie czeka mnie w barwach ekipy AGR w najbliższy weekend. Lubię tor w Jerez, który pasuje także do mojego stylu jazdy, dlatego chcę znów walczyć o pozycje, do których przyzwyczaił mnie ten i poprzedni sezon. Nie będzie to łatwe, chociażby z powodu upalnej pogody, ale razem z ekipą damy z siebie wszystko, aby dać jak najwięcej radości polskim kibicom".

Informacja prasowa