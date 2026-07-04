Najpierw Świątek, teraz ona! Finalistka Wimbledonu 2025 odpadła z tegorocznej edycji

Spotkanie było niezwykle wyrównane i zostało rozegrane na dystansie trzech setów. Po pierwszej partii na prowadzeniu była Anisimova, triumfując 6:3. Niedługo potem do remisu doprowadziła Keys, wygrywając 6:2.

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W decydującym secie starsza z Amerykanek wygrała 6:3 i wyeliminowała swoją rodaczkę z turnieju.

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Jej kolejną rywalką będzie Czeszka Linda Noskova.

Rok temu Anisimova awansowała do finału Wimbledonu. W decydującym meczu przegrała z Igą Świątek... do zera - 0:6, 0:6. Podobnie jak Anisimova, Świątek w sobotę pożegnała się z tegoroczną edycją Wimbledonu.

Amanda Anisimova - Madison Keys 6:3, 2:6, 3:6

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