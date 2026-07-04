Najpierw Świątek, teraz ona! Finalistka Wimbledonu 2025 odpadła z tegorocznej edycji
Amanda Anisimova na etapie trzeciej rundy zakończyła zmagania w tegorocznym Wimbledonie, jeśli chodzi o turniej singlowy tenisistek. W sobotę finalistka poprzedniej edycji przegrała w dwóch setach ze swoją rodaczką, Madison Keys.
Spotkanie było niezwykle wyrównane i zostało rozegrane na dystansie trzech setów. Po pierwszej partii na prowadzeniu była Anisimova, triumfując 6:3. Niedługo potem do remisu doprowadziła Keys, wygrywając 6:2.
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W decydującym secie starsza z Amerykanek wygrała 6:3 i wyeliminowała swoją rodaczkę z turnieju.
Jej kolejną rywalką będzie Czeszka Linda Noskova.
Rok temu Anisimova awansowała do finału Wimbledonu. W decydującym meczu przegrała z Igą Świątek... do zera - 0:6, 0:6. Podobnie jak Anisimova, Świątek w sobotę pożegnała się z tegoroczną edycją Wimbledonu.
Amanda Anisimova - Madison Keys 6:3, 2:6, 3:6
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