Nie żyje Grzegorz Miętus. Polski skoczek narciarski miał 33 lata

Zimowe

Nie żyje Grzegorz Miętus, polski skoczek narciarski. Zmarł w wieku 33 lat.

Skoczek narciarski w locie
fot. PAP
Nie żyje Grzegorz Miętus, polski skoczek narciarski.

O śmierci byłego skoczka, a następnie trenera poinformowała Gazeta Krakowska.

 

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Jak poinformowali dziennikarze, okoliczności śmierci skoczka nie są znane.

 

Miętus urodził się w lutym 1993 roku w Zakopanem. W 2009 roku sięgnął po brązowy medal MŚ juniorów, jeśli chodzi o konkurs drużynowy.

 

Łącznie w konkursach Pucharu Świata zdobył 20 punktów w sezonie 2009/2010.

 

Jako trener pracował między innymi jako asystent w polskiej kadrze juniorów.

 

Grzegorz był młodszym bratem Krzysztofa Miętusa, polskiego skoczka.

 

Osierocił dwójkę dzieci.

BS, Polsat Sport
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