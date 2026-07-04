Nie żyje Grzegorz Miętus. Polski skoczek narciarski miał 33 lata
Nie żyje Grzegorz Miętus, polski skoczek narciarski. Zmarł w wieku 33 lat.
Nie żyje Grzegorz Miętus, polski skoczek narciarski.
O śmierci byłego skoczka, a następnie trenera poinformowała Gazeta Krakowska.
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Jak poinformowali dziennikarze, okoliczności śmierci skoczka nie są znane.
Miętus urodził się w lutym 1993 roku w Zakopanem. W 2009 roku sięgnął po brązowy medal MŚ juniorów, jeśli chodzi o konkurs drużynowy.
Łącznie w konkursach Pucharu Świata zdobył 20 punktów w sezonie 2009/2010.
Jako trener pracował między innymi jako asystent w polskiej kadrze juniorów.
Grzegorz był młodszym bratem Krzysztofa Miętusa, polskiego skoczka.
Osierocił dwójkę dzieci.Przejdź na Polsatsport.pl
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