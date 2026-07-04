Niespodzianki nie było. Polski tenisista odpadł z Wimbledonu
Filip Pieczonka i czeski tenisista Vit Kopriva odpadli z Wimbledonu, jeśli chodzi o zmagania deblowe. W drugiej rundzie ograli ich Francuzi Sadio Doumbia i Fabien Reboul, triumfując w trzech setach.
Pieczonka i Kopriva awansowali do drugiej rundy gry podwójnej po walkowerze. Do piątkowego meczu pierwszej rundy nie przystąpili ich rywale - Niemcy Yannick Hanfmann i Jan-Lennard Struff. Struff będzie kolejnym rywalem Huberta Hurkacza w turnieju singlowym.
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Ich rywalami w drugiej rundzie byli rozstawieni z numerem 13 Sadio Doumbia i Fabien Reboul. Francuzi w pierwszym secie wygrali 6:2, natomiast w drugiej partii lepsi byli Polak i Czech, triumfując 6:3. W decydującym secie faworyci zwyciężyli 6:3 i wygrali cały mecz 2:1.
Kolejnymi rywalami Doumbii i Reboula będą Sander Gille i Sem Verbeek.
Wcześniej w pierwszej rundzie debla odpadli Karol Drzewiecki i Kamil Majchrzak oraz Jan Zieliński i Brytyjczyk Luke Johnson.
Filip Pieczonka/Vit Kopriva - Sadio Doumbia/Fabien Reboul 2:6, 6:3, 3:6
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