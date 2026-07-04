Pierwszy z gospodarzy odpadł z mundialu! Maroko w ćwierćfinale MŚ 2026

Jeden z trzech współgospodarzy MŚ 2026 wyszedł z grupy B z drugiego miejsca, z dorobkiem czterech punktów. Taki wynik zapewniła mu wygrana z Katarem (6:0) oraz remis z Bośnią i Hercegowiną (1:1). Jedynej porażki w tym turnieju zespół ten doznał w ostatnim starciu grupowym przeciwko Szwajcarii (1:2). W 1/16 finału drużyna trenera Jesse'ego Marscha trafiła na Republikę Południowej Afryki i wygrała 1:0.

Ich rywale również awansowali z pozycji wicelidera grupy. Zgromadzili oni jednak aż siedem punktów, a z pierwszą w tabeli Brazylią przegrali rywalizację wyłącznie z powodu gorszego bilansu bramkowego. Z ekipą "Canarinhos" zremisowali (1:1), z kolei dwa pozostałe spotkania wygrali ze Szkocją (1:0) i z Haiti (4:2). W 1/16 finału trafili na Holandię, z którą wygrali dopiero po serii rzutów karnych.

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Już od początku inicjatywę na boisku dosyć niespodziewanie przejęli Kanadyjczycy, którzy raz za razem nacierali na bramkę rywali, natomiast zespół z Afryki nie potrafił utrzymać się z piłką na połowie przeciwników, mimo że przodował w statystyce jej posiadania.

Kilka dobrych interwencji zaliczył Yassine Bounou, którego refleks wielokrotnie sprawdzali rywale. Kolejnym ciosem dla Marokańczyków była kontuzja, jakiej doznała gwiazda tej reprezentacji - Ismael Saibari. Nowy nabytek Bayernu Monachium musiał opuścić boisko już w 22. minucie spotkania.

Kolejne fragmenty pierwszej połowy to jednak twarda, fizyczna gra w środku pola, która zaowocowała aż sześcioma żółtymi kartkami w pierwszych 45 minutach.

Po przerwie podopieczni trenera Mohameda Ouahbiego w końcu zdołali przeprowadzić dobrą akcję, która poważniej zagroziła bramce rywali. Po zagraniu z rzutu rożnego piłka trafiła przed pole karne, gdzie świetnie ustawił się Azzedine Ounahi, który pewnym strzałem posłał ją w dolny róg bramki.

Utrata gola mocno zmotywowała zespół z Ameryki Północnej. Kanadyjczycy ruszyli do ataku i konstruowali kolejne akcje, ale ostatecznie nie wywarli na przeciwnikach wystarczającej presji, aby posłać piłkę do siatki. Tymczasem ekipa z Afryki przeprowadziła w końcówce błyskawiczny kontratak. Brahim Diaz efektownie przedarł się z piłką w pole karne, zagrał do Ounahiego, a ten zdobył swojego drugiego gola w tym spotkaniu.

Kropkę nad "i" dla ekipy trenera Ouahbiego postawił Soufiane Rahimi, który wykorzystał kolejny szybki atak zaledwie sekundy przed końcem spotkania.

Tym samym "The Canucks" jako pierwsi z gospodarzy pożegnali się z mundialem. Warto przypomnieć, że w grze wciąż są Meksyk oraz USA. Obie te drużyny dopiero rozegrają swoje mecze w 1/8 finału.

Marokańczycy zostali pierwszymi ćwierćfinalistami mistrzostw świata 2026 i czekają na swojego rywala. Wyłoni go starcie Paragwaju z Francją.

Kanada - Maroko 0:3 (0:0)

Bramki: Azzedine Ounahi 50, 82; Soufiane Rahimi 90+8.

Kanada: Maxime Crepeau - Alistair Johnston, Luc De Fougerolles, Moise Bombito, Richie Laryea (79. Jacob Shaffelburg) - Tajon Buchanan (87. Jayden Nelson), Niko Sigur (87. Jonathan Osorio), Stephen Eustaquio, Ali Ahmed (79. Promise David) - Jonathan David, Tanitoluwa Oluwaseyi (63. Cyle Larin).

Maroko: Yassine Bounou - Achraf Hakimi, Issa Diop (87. Marwane Saadane), Redouane Halhal, Noussair Mazraoui - Ayyoub Bouaddi (63. Sofyan Amrabat), Neil El Aynaoui - Brahim Diaz, Azzedine Ounahi (87. Samir El Mourabet), Bilal El Khannouss (63. Chemsdine Talbi) - Ismael Saibari (22. Soufiane Rahimi).

Żółte kartki: Richie Laryea, Jonathan David, Luc De Fougerolles, Cyle Larin - Redouane Halhal, Achraf Hakimi, Azzedine Ounahi, Bilal El Khannouss.

Sędziował: Michael Oliver (Anglia).

ŁO, Polsat Sport