Piłkarski Kopciuszek pożegnał się z MŚ w iście mistrzowskim stylu! "Szczyt marzeń"

Przypominają, że utytułowany rywal mógł mówić o dużym szczęściu w meczu zakończonym po regulaminowym czasie gry remisem 1:1 oraz po dogrywce rozstrzygniętej w końcówce na korzyść Argentyńczyków i dającej ostateczny wynik 3:2.

Portale wydawanych w Prai, stolicy Republiki Zielonego Przylądka, dzienników "A Nacao" i "Expresso das Ilhas" zgodnie twierdzą, że podopieczni trenera Bubisty dali Lionelowi Messiemu i jego kolegom mocny opór.

ZOBACZ TAKŻE: Lionel Messi przyznał to po trudnym meczu. Wskazał błędy

W pierwszych reakcjach po starciu z aktualnymi mistrzami świata w komentarzach mediów z Cabo Verde dominuje niedosyt, ale również ogromna wdzięczność dla "Niebieskich Rekinów" za dotarcie do 1/16 mistrzostw świata i dobrą postawę w meczu przeciwko Argentynie.

- "Niebieskie Rekiny" zagrały w starciu przeciwko utytułowanemu rywalowi bez strachu – podsumował występ ekipy trenera Bubisty wydawany w Prai dziennik "A Nacao".

Stołeczna gazeta uznała "za godne pożegnanie" z turniejem zespołu Cabo Verde w meczu toczonym w szybkim tempie oraz pełnym emocjonujących zwrotów akcji.

Kabowerdyjskie media odnotowują, że choć przez większą część spotkania rozgrywanego w Miami przewagę mieli Argentyńczycy, to zespół trenera Bubisty wyprowadził kilka groźnych akcji. Po jednej z nich wyrównującego gola zdobył Deroy Duarte.

Telewizja TCV oraz rozgłośnia RCV wyróżniły w ekipie Cabo Verde w spotkaniu przeciwko Argentynie zarówno Duarte, jak i bramkarza "Niebieskich Rekinów", Vozinhę.

Dziennikarze z atlantyckiego archipelagu odnotowali, że w pierwszej połowie Messi znalazł sposób na kabowerdyjską obronę, ale już po przerwie został dwukrotnie zastopowany w dogodnych sytuacjach do strzelenia gola przez Vozinhę.

Za główny punkt meczu kabowerdyjskie media uznają bramkę zdobytą w dogrywce przez grającego w lizbońskiej Benfice obrońcę Sidny Lopesa Cabrala. Zauważają, że bramka ta doprowadziła do "istnego szaleństwa kibiców z Cabo Verde".

Reporterzy stacji TCV żałując porażki z Argentyną wskazują, że kabowerdyjska drużyna straciła okazję do przedłużenia przygody z mundialem w starciu z dobrze znanym jej afrykańskim rywalem – Egiptem. Argentyna zmierzy się z nim 7 lipca.

- Dla naszego zespołu 1/8 mundialu to nie szczyt marzeń. Dowiedliśmy dziś, że potrafimy grać z mistrzami świata jak równy z równym – podsumowali kabowerdyjscy dziennikarze.

KP, PAP